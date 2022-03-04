Навіщо росіянам так потрібні Херсон і Маріуполь

1 година тому

Підпис до фото, Маріуполь - одне із міст на півдні України, яке потрапило під шалені обстріли

Поки на півночі та сході України російським військам не вдається захопити важливі цілі, включно із столицею - Києвом, їхнє просування на півдні є більш успішним.

Росія вважає захоплення півдня ключем для успіху, а тому вже взяла в облогу там кілька міст та захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС.

Операцію на півдні російські війська ведуть із Криму, який Росія анексувала в України у 2014 році, і де з того часу значно наростила свою військову присутність.

У середу речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що там Росія має "сучасну та потужну інфраструктуру".

Півострів став базою для ударів по всій південній Україні.

Російські війська із Криму розосереджуються на схід до Маріуполя та на захід - до Одеси. Це загрожує відрізати Україну від Чорного моря. А це - величезні економічні втрати для країни.

"Варто враховувати, що саме у цьому регіоні розташована портова інфраструктура, захоплення якої дозволяє Путіну придушити будь-яку можливість поставок будь-яких вантажів до України морем", - каже Карл Кваллс, професор історії у Dickinson College.

На схід від Криму російська армія із потужними обстрілами проривається до Маріуполя, міста, де живе 450 тисяч людей. Там вже немає водопостачання та електрики.

Якщо Маріуполь паде, це дасть Росії контроль над одним з найбільших українських портів, а також створить суходільний коридор між Кримом та сепаратистськими територіями на Донеччині та Луганщині.

Зв'язок між Кримом та Росією через контрольовані сепаратистами території Росія хотіла отримати ще від 2014 року, коли збройний конфлікт лише починався. Це значно спростить доставку вантажів та людей. Нині все це відбувається через Керченський міст, який Росія побудувала із величезними витратами після анексії Криму.

Захоплення АЕС у Запоріжжі

На північному заході від Маріуполя росіяни захопили Запорізьку АЕС.

До війни вона виробляла до 20% усієї української електрики. Тож після захоплення ЗАЕС росіяни відрізали значну частину України від енергопостачання.

Російська армія також захопила Херсон, місто, що розташоване там, де Дніпро впадає у Чорне море. Це важливий плацдарм для подальшого просування далі.

"Вони використають захоплення Херсона на західному березі Дніпра для того, аби просуватися далі на захід - до Одеси", - розповів ВВС Джек Волтінг із Royal United Services Institute.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Запорізька АЕС - найбільша у Європі, вона має 6 ядерних блоків по 1000 МВт кожен

Якщо Росії вдасться просунутися далі на захід, до Одеси, це не лише позбавить Україну виходу до моря, але й дозволить оточити з трьох сторін.

"Якщо вони (росіяни) візьмуть Одесу, це дозволить створити стратегічну дугу довкола України. Із Білоруссю на Півночі, Донбасом на Сході, вони майже оточать країну", - каже Кетрін Ваннер, професорка історії у Penn State University.

"Новоросія"

У бажанні Росії захопити український південь є ще й історичний контекст.

Територія, що простягається від Одеси до Луганська був захоплений Російською імперією у XVIII сторіччі внаслідок кількох воєн із Оттоманською імперією. Він отримав назву "Новоросія" - "Нова Росія".

За Радянського Союзу більша частина регіону належала Українській РСР, а з незалежністю України стала її частиною.

У 2014, після анексії Криму, Володимир Путін заявив, що хоч Росія і втратила землі "Новоросії", але там залишилися "свої" люди.

"Те, що це є російськими землями, є міфологією, яку просуває Путін, - каже професор Кваллс. - Ця територія була частиною Російської імперії. Але жили там не росіяни. Там було набагато більше румунів, ніж росіян, а домінували українці".

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Але хай там що, але самопроголошені сепаратистські республіки у Донецьку та Луганську на сході України хочуть відтворити й "Новоросію".

Приналежність українських земель Росії є однією із ключових тем, про які розмірковував президент Путін, виправдовуючи потребу у вторгненні до України. Проте, як каже професор Ваннер, ці висловлювання не можна сприймати серйозно.

"Пан Путін вже багато разів безсоромно демонстрував вигадані історичні інтерпретації для виправдання вторгнення та загарбання територій. І "Новоросія" є лише ще одним безпідставним виправданням".