НАТО не буде створювати безпольотну зону над Україною

1 година тому

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НАТО не буде створювати безпольотну зону над Україною. Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ альянсу у Брюсселі.

"Щодо безпольотної зони - це згадувалося. Союзники погодилися, що немає бути літаків НАТО, які б діяли в авіапросторі України, або військ НАТО на території України", - розповів генсек НАТО.

"НАТО - це оборонний альянс. Наша головна мета - зберегти безпеку для 30 членів альянсу. Ми не сторона цього конфлікту. В нас є обов'язок, щоб він не вийшов за межі України, тому що у цьому випадку він буде ще більш руйнівний та небезпечний, та ще з більшими людськими стражданнями. НАТО не шукає війни з Росією", - наголосив Столтенберг.

Столтенберг заявив, що НАТО надає Україні інші види підтримки і закликав Росію негайно та без умов вивести війська з української території.

На думку Столтенберга, Путін недооцінив українських військових.

"Вони були спроможні чинити опір, боротися та уповільнити російський наступ. Це, перш за все, є результатом мужності української армії, а також підтримки і мужності українського народу та його уряду, президента Зеленського", - зазначив він.

Раніше створити безпольотну зону над Україною закликала демократичні країни світу Верховна Рада.

З першого дня російського вторгнення Україна зверталася до Заходу щодо утворення "безпольотної зони" - зони, над якою заборонені польоти авіації.

Це прибрало б серйозну перевагу російської армії, яка використовує авіацію не лише для ударів по українській військовій інфраструктурі, але й, як наголошують в Україні, для бомбардування цивільних об'єктів у містах..

Утім західні політики, включно з топпосадовцями США та НАТО, не раз заявляли, що не розглядають можливість запровадження "безпольотної зони", адже це в рази збільшує ймовірність прямого військового зіткнення Заходу з Росією.

А значить - і перспективи третьої світової війни.

Касетні бомби Росії

Столтенберг також повідомив, що НАТО має інформацію про застосування Росією видів зброї, які суперечать міжнародному праву.

"Ми побачили застосування Росією в Україні касетних бомб та іншої зброї, яке порушує міжнародне право", - заявив Столтенберг.

Касетні бомби скидають із повітря чи запускають із землі. Вона розривається у повітрі, випускаючи десятки чи навіть сотні менших бомб, які можуть покривати територію розміром у кілька футбольних полів.

Це означає, що люди, які перебувають в радіусі дії цієї бомби можуть загинути чи отримати поранення.