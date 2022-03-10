Зеленський про "ядерні" погрози Путіна: одне діло бути вбивцею, інше - самогубцем

1 година тому

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія блефує, коли погрожує ядерною війною. Про це він заявив у письмовому інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit.

Журналіст нагадав Зеленському, як минулого тижня російський президент Володимир Путін почав погрожувати ядерною війною, якщо Захід втрутиться в нинішню війну Росії та України.

"Думаю, що це блеф", - відповів Зеленський на питання, ми можливий такий сценарій.

"Одне діло - бути вбивцею. Інше діло - бути самогубцем. Будь-яке застосування ядерної зброї означатиме кінець не тільки для людини, яка її застосує. Але і для всього, що в принципі може бути дорогим в житті для цієї людини", - сказав український президент.

У 1994 році Україна добровільно відмовилась від ядерної зброї, підписавши Будапештський меморандум, згідно з яким Росія, Велика Британія та США гарантували їй суверенітет, нагадала газета Die Zeit, запитавши Зеленського, чи не вважає він підписання цієї угоди історичною помилкою.

"Це було помилкою для підписантів - порушити умови Будапештського меморандуму", - відповів Зеленський.

На його думку, якби цей меморандум справді працював, країнам, які хочуть ядерну зброю, побоюючись, що сусіди відберуть у них територію, можна було б надати гарантії безпеки.

Однак агресія Росії проти України, каже президент, дала чіткий сигнал усьому світу, що такі гарантії не працюють, навіть якщо їх підписують найсильніші політичні гравці.

"Хто тепер у світі буде сподіватись на силу договорів, якщо боїться за своє існування? Тому відчутно покарати Росію за це вторгнення в Україну і домогтися звільнення нашої території - це, насправді, відновити силу міжнародного права. Захід здатний це зробити", - заявив Зеленський.

Український президент також вважає, що Путін може націлюватись на інші країни - Молдову, Грузію, країни Балтії тощо.

"Насправді, вони хочуть пошматувати Європу так само, як і Україну. Вони вже анонсують це, - сказав він. - Впевнений, що є загроза і для Польщі. Насправді, весь континент у небезпеці, поки Росія має можливість нападати на іншу державу".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Колаж із Зеленським на вулицях Барселони

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На думку Зеленського, якщо Росія захопить Україну, то, судячи з атак на дитячі садочки та житлові будинки, ця країна може просто знищити український народ. Але президент націлений боротись.

"Україна і світ разом мають силу, щоб відбити це підле вторгнення", - додав Зеленський.

Він зазначив, що залишається в Україні, так само як і його родина. Та нагадав газеті про свої вимоги до Заходу: якщо не закрити небо, то надати українським військовим бойову авіацію та засоби протиракетної оборони, а також закликав ще більше посилювати санкції проти Росії.

На думку Зеленського, Путін "вкрай рідко спілкується з чесними людьми", раз каже, що захистить населення так званих "ДНР" та "ЛНР" від так званого "геноциду", а Україну нібито звільнить від нацистів, враховуючи те, що і сам український президент має єврейське коріння.

На питання, чому Зеленський вважає себе ворогом №1 для Путіна, президент відповів, що так у Кремлі сприймають реальність. "Вони не бачать народ, коли дивляться на державу", - сказав він.

"Вони бачать главу держави, бачать політиків, бачать економічних магнатів. Вони сподіваються, що зможуть усіх купити або залякати, а от про мене точно знають - не вийде", - додав Зеленський.