Бойкот McDonald's, Coca-Cola і Pepsi через війну Росії в Україні. У світі шириться заклик

Лора Джонс та Бет Тіммінс

Бізнес-кореспондентки, BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

На західних гігантів харчової промисловості зростає тиск з метою змусити їх вийти з Росії через вторгнення в Україну.

McDonald's і Coca-Cola зазнали критики в соцмережах через те, що вони не висловили своєї позиції щодо війни і продовжують працювати в Росії.

Обидві компанії не відповіли на запит BBC про коментар.

Хештеги #BoycottMcDonalds і #BoycottCocaCola останніми днями були у трендах в твіттері.

Інвесторка Dragon's Den Дебора Міден також виступила в соціальних мережах із закликом припинити пити кока-колу.

Інші відомі західні фірми, такі як KFC, Pepsi, Starbucks і Burger King, також закликають закрити свої торгові точки та припинити продажі в Росії.

Ці компанії також відмовилися відповідати на запити BBC щодо коментарів.

Велика присутність

Багато фірм, з якими зв'язалася BBC, мають велику кількість магазинів у Росії.

Торік мережа швидкого харчування KFC досягла цифри в 1000 ресторанів. У 2021 році вона заявила, що планує відкривати там близько 100 ресторанів щорічно.

У нещодавно опублікованій інформації на своєму вебсайті McDonald's показав, що має 847 магазинів у Росії. Компанія також володіє більшістю цих торгових точок, тоді як у решті світу більшість зазвичай працює за франшизою.

На McDonald's та Pepsi, які десятиліттями працюють у Росії, також звернув свою увагу керівник пенсійного фонду штату Нью-Йорк.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Найперший McDonald's у Москві відкрили у 1990 році

Томас ДіНаполі, контролер спільного пенсійного фонду штату Нью-Йорк, написав листи компаніям, за даними Reuters, у яких закликав їх переглянути свій бізнес у Росії, оскільки вони зіткнуться зі "значними юридичними, оперативними, правовими, кадровими, та репутаційними ризиками".

Часто власники франшиз можуть приймати власне рішення про те, закриватися чи ні, залежно від умов угод, які вони уклали з великими мережами харчування на кшталт KFC або Starbucks.

У нещодавній заяві Кевін Джонсон, керівник Starbucks, назвав напад на Україну "неспровокованим" та "несправедливим".

Але більшість їхніх кав'ярень у Росії, згідно з вебсайтом компанії, продовжують працювати. Більшістю цих франшиз керує кувейтська компанія Alshaya Group.

"Етичний компас"

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"Зараз не час сидіти на двох стільцях", - сказав BBC News доктор Ян Пітерс, директор Інституту бізнес-етики.

"Світ судитиме компанії за їхньою поведінкою у подібних обставинах, і етичне судження буде таким же важливим, як і дотримання будь-яких урядових правил і санкцій", - додав він.

За його словами, більшість фірм повинні мати так званий "етичний компас", яким вони користуються для прийняття важливих рішень.

"Ми радимо компаніям за таких обставин завжди дивитися на загальну картину й прагнути робити правильні речі, ставлячи ширші інтереси вище короткострокового прибутку", - додав він.

Він також звернув увагу на важливі етичні дилеми, з якими можуть зіткнутися компанії через рішення припинити діяльність в Росії: які обов'язки вони мають щодо співробітників на місцях? Чи справедливо позбавляти громадян Росії базових благ?

Професорка бізнес-етики Henley Business School Клейо Акріву припускає, що компаніям харчової промисловості такі рішення ухвалювати може бути важче, ніж, скажімо, консалтинговим фірмам.

"Коли справа доходить до санкцій, які позбавляють російське населення його основних благ і гідності, фірмам, можливо, доведеться підійти до ситуації більш обдумано, апелюючи до практичного глузду", - каже вона.

За її словами, зараз гіганти швидкого харчування мають знайти баланс між впливом таких кроків на реальних людей та репутаційними ризиками для компанії.