З Маріуполя намагаються вивезти людей на Запоріжжя. Але там бої

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Маріуполь кілька днів перебував під сильним обстрілом російських військ

З Маріуполя в суботу намагаються евакуювати людей.

"Це надасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста - світло, вода і мобільний зв'язок. Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої необхідності", - заявив мер міста Вадим Бойченко.

За інформацією Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, вдалося домовитися про режим тиші з 9:00 до 16:00. Об 11:00 мала розпочатися евакуація мирного населення. Але станом на 10:55 режим тиші підтвердили на Донеччині, але не на Запоріжжі, куди мають вирушити евакуйовані.

Як гуманітарний "зелений" коридор обрано маршрут Маріуполь - Микільське - Розівка ​​- Пологи - Оріхів - Запоріжжя.

Також маршрутом гуманітарного коридору в період тиші, можна буде виїхати з міста на особистому транспорті.

Влада заявляє, що буде декілька етапів евакуації впродовж кількох днів для того, щоб кожен охочий міг виїхати.

Оточене місто

Через постійні обстріли з боку російських військ Маріуполь опинився в облозі. Місто залишилося без електрики, води та опалення. З містом також немає ні телефонного, ні інтернет-зв'язку.

Ті, кому вдалося виїхати під обстрілами, описують ситуацію як гуманітарну катастрофу.

Підпис до фото, Снаряди, якими російські війська обстрілюють Маріуполь

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Інформацію про гуманітарні коридори для евакуації підтвердив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Суспільному.

"Так, сьогодні з 09:00 за київським часом відкрили коридори, за якими з постраждалих міст евакуюватимуть мирних жителів з Маріуполя та Волновахи"

Російські ЗМІ заявляють, що армія РФ із 9-ї ранку за Києвом припинить вогонь і відкриє гуманітарні коридори для жителів Маріуполя та Волновахи.

24 лютого Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну.

Житлові квартали Маріуполь, Херсон, Харків, Київ та інші українські міста піддаються ракетним обстрілам та бомбардуванням.

Якщо Маріуполь захоплять російські війська, українські війська між містом та районом Донбасу, захопленим проросійськими сепаратистами у 2014 році, можуть опинитися в оточенні, а більша частина сходу України буде окупована.

Серед мешканців є побоювання, що російські війська готові зрівняти із землею більшу частину міста, щоб узяти його.