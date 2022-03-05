Україна має всі шанси перемогти - Блінкен

1 година тому

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Україна може виграти війну з Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

Блінкен відмовився прогнозувати, як довго триватиме конфлікт, але наполягає на тому, що поразка України не є неминучою.

Він високо оцінив "надзвичайну стійкість" українського народу.

"Якщо Москва має намір спробувати повалити уряд та встановити свій маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше відкинуть це".

Держсекретар США наголосив, що війна вже пішла не так, як міг планувати лідер країни-агресора Володимир Путін.

Запеклий опір українських військ продовжує перешкоджати просуванню росіян країною.

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На півдні російські сили захопили райони вздовж узбережжя Чорного моря, а портове місто Маріуполь залишається в облозі. Але голова Миколаївської облдержадміністрації заявив, що українській армії вдалося вибити російські війська з міста.

Харків - друге за чисельністю населення українське місто - також залишається в облозі.

За словами Ентоні Блінкена, міжнародна спільнота готова зробити все можливе, щоб допомогти Україні, а також чинити "нестерпний тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну вибору, яку розпочав Володимир Путін".

На запитання, чи він переконаний, що Україна може перемогти, Блінкен відповів: "Згодом, безумовно".

Він заявив, що російські війська використовують дедалі жорстокіші методи проти цивільних - знищують критичну інфраструктуру і, як наслідок, багато українців позбавлені води, електрики, тепла.

Це, за його словами, один з методів ведення війни, який використовує Росія, - безжальність до мирного населення тієї країни, де вони ведуть воєнні дії.

На запитання, чи США домагатимуться зміни керівництва Москви, щоб покласти край вторгненню, Ентоні Блінкен відповів, що Сполучені Штати цього не домагаються - саме російський народ має визначити своє керівництво.

"Що я хотів би сказати російському народу: як ця агресивна війна… просуває ваші інтереси, ваші потреби?"- додав він.