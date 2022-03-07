Везли їжу людям і тваринам. Вбивства волонтерів і голови місцевої громади на Київщині

51 хвилин(и) тому

Автор фото, facebook/моє місто - буча

У Гостомелі та Бучі російські військові розстріляли волонтерів, які намагалися довезти їжу людям та у притулок для тварин. Від обстрілів також загинув голова Гостомельської громади Юрій Прилипко.

Загибель Прилипка та двох волонтерів, що були разом з ним, Руслана Карпенка та Івана Зорі, підтвердили у Гостомельській селищній раді.

"Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею застрелили окупанти", - повідомляє селищна рада на своїй сторінці у Facebook.

Автор фото, ВВС

Днем раніше у Бучі російські війська розстріляли автомобіль волонтерів, коли ті везли їжу мешканцям містечка та у притулок для собак.

Внаслідок обстрілу загинула випускниця Національного педагогічного університету Анастасія Гвоздецька та двоє її колег.

"У нашій Драгомановській родині втрата… Війна забрала сміливу, чуйну, світлу, добру дівчинку - випускницю 2018 року факультету спеціальної та інклюзивної освіти Гвоздецьку (Яланську) Анастасію. Її розстріляли російські війська під час руху машиною в районі Бучі", - написав ректор університету Віктор Андрущенко у Facebook.

Автор фото, Facebook університету ім. Драгоманова Підпис до фото, Анастасія Гвоздецька була випускницею Київського педуніверситету ім. Драгоманова

Минулої доби також був поранений мер Бучі Анатолій Федорук. Про це повідомляв радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Запеклі бої за Гостомель, Бучу та Ірпінь тривають з першого дня війни. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський назвав ці міста "другим донецьким аеропортом".