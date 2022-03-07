Везли їжу людям і тваринам. Вбивства волонтерів і голови місцевої громади на Київщині
У Гостомелі та Бучі російські військові розстріляли волонтерів, які намагалися довезти їжу людям та у притулок для тварин. Від обстрілів також загинув голова Гостомельської громади Юрій Прилипко.
Загибель Прилипка та двох волонтерів, що були разом з ним, Руслана Карпенка та Івана Зорі, підтвердили у Гостомельській селищній раді.
"Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею застрелили окупанти", - повідомляє селищна рада на своїй сторінці у Facebook.
Днем раніше у Бучі російські війська розстріляли автомобіль волонтерів, коли ті везли їжу мешканцям містечка та у притулок для собак.
Внаслідок обстрілу загинула випускниця Національного педагогічного університету Анастасія Гвоздецька та двоє її колег.
"У нашій Драгомановській родині втрата… Війна забрала сміливу, чуйну, світлу, добру дівчинку - випускницю 2018 року факультету спеціальної та інклюзивної освіти Гвоздецьку (Яланську) Анастасію. Її розстріляли російські війська під час руху машиною в районі Бучі", - написав ректор університету Віктор Андрущенко у Facebook.
Минулої доби також був поранений мер Бучі Анатолій Федорук. Про це повідомляв радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
Запеклі бої за Гостомель, Бучу та Ірпінь тривають з першого дня війни. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський назвав ці міста "другим донецьким аеропортом".