Російський патріарх Кирило не засудив війну в Україні і підтримав версію Путіна

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Геращенко

Російський патріарх Кирило не засудив війну в Україні і підтримав версію Путіна у своїй проповіді, в якій говорив про бойові дії на прощену неділю.

Керівник Російської православної церкви патріарх Кирило (Гундяєв) виступив із проповіддю, в якій фактично підтримав кремлівську версію подій війни в Україні. І додав до неї дозу гомофобії.

"Вісім років йдуть спроби знищити те, що існує на Донбасі. А на Донбасі існує неприйняття, принципове неприйняття так званих цінностей, які сьогодні пропонують ті, хто претендує на світову владу. Сьогодні є такий тест на лояльність цієї влади, певну перепустку в той "щасливий" світ, світ надмірного споживання, світ видимої "свободи".

А знаєте, що то за тест? Тест дуже простий і водночас жахливий - це гей-парад. Вимоги до багатьох провести гей-парад і є тестом на лояльність до наймогутнішого світу; і ми знаємо, що якщо люди або країни відкидають ці вимоги, то вони не входять у той світ, вони стають для нього чужими", - долучив він тему сексуальної орієнтації до війни.

І далі почав говорити про витоки війни.

"Все те, що я говорю, має не просто якесь теоретичне значення і не лише духовний сенс. Навколо цієї теми сьогодні триває реальна війна. Хто нападає сьогодні на Україну, де вісім років йде придушення та винищення людей на Донбасі; вісім років страждань і весь світ мовчить — що це означає?" - повів далі Кирило, не згадуючи, що це Росія напала на Україну та вбиває православних людей там.

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"Сьогодні наші брати на Донбасі, православні люди, безперечно, страждають, і ми не можемо не бути з ними — насамперед у молитві. Потрібно молитися, щоб Господь допоміг їм зберегти православну віру, не піддатися спокусам.

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Одночасно ми повинні молитися про те, щоб якнайшвидше настав мир, щоб перестала литися кров наших братів і сестер, щоб Господь прихилив милість Свою до багатостраждальної Донбаської землі, яка вісім років несе на собі цей скорботний знак, який породжує людський гріх і ненависть", - знову не згадав про загибель православних у всій Україні Кирило.

Він не висловив підтримку усій Україні, де зараз існують десять тисяч парафій підпорядкованої йому УПЦ МП, а мільйони вірян вимушені страждати.

І про страждання "православних братів" в усій Україні також не згадав.

Хоча міста сходу і півночі України, такі як Харків, Чернігів, Суми чи Охтирка, які зазнають найбільших руйнувань, переважно є православними УПЦ Московського патріархату.

У його проповіді фактично звучала підтримка офіційній версії Путіна про війну проти України як нібито вимушений крок для порятунку Донбасу.

Українська православна церква Московського патріархату підпорядковується патріарху Кирилу.

Проти Кирила

Автор фото, ДСНС

Від моменту нападу Росії на Україну керівник УПЦ МП звернувся до Кирила вплинути на Путіна та припинити війну.

Проте Кирило не відреагував на такі звернення.

Частина єпископів УПЦ МП дозволили своїм священникам не поминати у молитвах Кирила, що є дуже серйозним кроком у православному світі.

Адже саме поминання є символом єдності церкви та її керівництва.

Зокрема, таке звернення щодо непоминання Кирила оприлюднила Сумська єпархія, яка дуже сильно постраждала від війни.

Хоча керівництво УПЦ МП врешті не підтримало ініціативу повністю припинити поминання Кирила, проте у церкві стають дедалі радикальніші настрої щодо підпорядкування Російській православній церкві на фоні кривавої війни Росії проти України та нищення православних храмів.

Частина єпископів незадоволені позицією Кирила.

А Тернопільський та Кременецький митрополит Сергій, на території якого перебуває Почаївська лавра, оприлюднив заяву із засудженням війни Росії та Путіна проти України і відмовився від його нагороди.

Автор фото, УПЦ

УПЦ МП мала в Україні близько 12 тисяч парафій, а автокефальна Православна церква України - близько 7 тисяч.