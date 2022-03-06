Нашим суддею буде народ України, каже Борис Джонсон

  • Джозеф Лі
  • BBC News
Борис Джонсон провів переговори з послом України Вадимом Пристайком

Автор фото, EPA

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Минулого тижня Борис Джонсон провів переговори з послом України Вадимом Пристайком на Даунінг-стріт

Світові лідери повинні докласти нових зусиль, щоб гарантувати, що "жахливе" вторгнення Росії в Україну провалиться, сказав Борис Джонсон.

У статті в New York Times прем'єр-міністр сказав, що "нашим суддею будуть не майбутні історики, а народ України".

Пан Джонсон виклав план із шести пунктів, один із яких - швидке зміцнення оборони в країнах НАТО.

Але лейбористи розкритикували прем'єр-міністра за те, що він не діяв швидше щодо санкцій.

"Путін повинен зазнати поразки, і його поразка в цьому акті агресії повинна бути видима», - пише британський прем'єр. - Нашими суддями будуть не майбутні історики, а народ України".

"Недостатньо висловити нашу підтримку міжнародному порядку, заснованому на правилах, — ми повинні захищати його від постійних спроб переписати правила за допомогою військової сили".

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Російське вторгнення засудила 141 країна на надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН цього тижня. А 39 країн, координованих Великобританією, подали найбільше в історії звернення про воєнні злочини до Міжнародного кримінального суду.

Але пан Джонсон збирається закликати світових лідерів докласти нових і згуртованих зусиль, щоб зупинити президента Росії Володимира Путіна, сказано в заяві Даунінг-стріт.

У своєму плані з шести пунктів для підтримки тиску на Путіна прем'єр-міністр пропонує наступне:

  • Світові лідери повинні мобілізувати "міжнародну гуманітарну коаліцію" для України
  • Вони також мають підтримати Україну "в її зусиллях забезпечити власну самооборону"
  • Економічний тиск на Росію слід посилити
  • Міжнародне співтовариство має протистояти "повзучій нормалізації" Росією своїх дій в Україні
  • Дипломатичні рішення щодо війни мають виконуватися, але лише за повної участі законного уряду України
  • У країнах НАТО має бути "швидка кампанія з посилення безпеки та стійкості".

Очікується, що найближчими днями Джонсон обговорить свій план із західними лідерами.

У понеділок він зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, а наступного дня прийме лідерів Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини - країн Вишеградської четвірки.

За словами Даунінг-стріт, ці країни вже переживають гуманітарну кризу: лише за 10 днів війн з України в сусідні країни виїхали 1,4 мільйона людей.

Пан Джонсон сказав: "Світ усе бачить".

Тим часом міністр оборони Бен Воллес попередив Путіна не "випробовувати" Великобританію.

В інтерв'ю Sunday Telegraph пан Воллес сказав: "Історія переповнена авторитарними лідерами, які недооцінюють Захід і Сполучене Королівство. Він явно недооцінив міжнародне співтовариство".

Він додав: "Якщо ми будемо триматися разом і відмовитися від залякування, я вірю, що він зазнає невдачі".