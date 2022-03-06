Нашим суддею буде народ України, каже Борис Джонсон
- Джозеф Лі
- BBC News
Світові лідери повинні докласти нових зусиль, щоб гарантувати, що "жахливе" вторгнення Росії в Україну провалиться, сказав Борис Джонсон.
У статті в New York Times прем'єр-міністр сказав, що "нашим суддею будуть не майбутні історики, а народ України".
Пан Джонсон виклав план із шести пунктів, один із яких - швидке зміцнення оборони в країнах НАТО.
Але лейбористи розкритикували прем'єр-міністра за те, що він не діяв швидше щодо санкцій.
"Путін повинен зазнати поразки, і його поразка в цьому акті агресії повинна бути видима», - пише британський прем'єр. - Нашими суддями будуть не майбутні історики, а народ України".
"Недостатньо висловити нашу підтримку міжнародному порядку, заснованому на правилах, — ми повинні захищати його від постійних спроб переписати правила за допомогою військової сили".
Російське вторгнення засудила 141 країна на надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН цього тижня. А 39 країн, координованих Великобританією, подали найбільше в історії звернення про воєнні злочини до Міжнародного кримінального суду.
Але пан Джонсон збирається закликати світових лідерів докласти нових і згуртованих зусиль, щоб зупинити президента Росії Володимира Путіна, сказано в заяві Даунінг-стріт.
У своєму плані з шести пунктів для підтримки тиску на Путіна прем'єр-міністр пропонує наступне:
- Світові лідери повинні мобілізувати "міжнародну гуманітарну коаліцію" для України
- Вони також мають підтримати Україну "в її зусиллях забезпечити власну самооборону"
- Економічний тиск на Росію слід посилити
- Міжнародне співтовариство має протистояти "повзучій нормалізації" Росією своїх дій в Україні
- Дипломатичні рішення щодо війни мають виконуватися, але лише за повної участі законного уряду України
- У країнах НАТО має бути "швидка кампанія з посилення безпеки та стійкості".
Очікується, що найближчими днями Джонсон обговорить свій план із західними лідерами.
У понеділок він зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, а наступного дня прийме лідерів Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини - країн Вишеградської четвірки.
За словами Даунінг-стріт, ці країни вже переживають гуманітарну кризу: лише за 10 днів війн з України в сусідні країни виїхали 1,4 мільйона людей.
Пан Джонсон сказав: "Світ усе бачить".
Тим часом міністр оборони Бен Воллес попередив Путіна не "випробовувати" Великобританію.
В інтерв'ю Sunday Telegraph пан Воллес сказав: "Історія переповнена авторитарними лідерами, які недооцінюють Захід і Сполучене Королівство. Він явно недооцінив міжнародне співтовариство".
Він додав: "Якщо ми будемо триматися разом і відмовитися від залякування, я вірю, що він зазнає невдачі".