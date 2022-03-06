Нашим суддею буде народ України, каже Борис Джонсон

Джозеф Лі

BBC News

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Минулого тижня Борис Джонсон провів переговори з послом України Вадимом Пристайком на Даунінг-стріт

Світові лідери повинні докласти нових зусиль, щоб гарантувати, що "жахливе" вторгнення Росії в Україну провалиться, сказав Борис Джонсон.

У статті в New York Times прем'єр-міністр сказав, що "нашим суддею будуть не майбутні історики, а народ України".

Пан Джонсон виклав план із шести пунктів, один із яких - швидке зміцнення оборони в країнах НАТО.

Але лейбористи розкритикували прем'єр-міністра за те, що він не діяв швидше щодо санкцій.

"Путін повинен зазнати поразки, і його поразка в цьому акті агресії повинна бути видима», - пише британський прем'єр. - Нашими суддями будуть не майбутні історики, а народ України".

"Недостатньо висловити нашу підтримку міжнародному порядку, заснованому на правилах, — ми повинні захищати його від постійних спроб переписати правила за допомогою військової сили".

Російське вторгнення засудила 141 країна на надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН цього тижня. А 39 країн, координованих Великобританією, подали найбільше в історії звернення про воєнні злочини до Міжнародного кримінального суду.

Але пан Джонсон збирається закликати світових лідерів докласти нових і згуртованих зусиль, щоб зупинити президента Росії Володимира Путіна, сказано в заяві Даунінг-стріт.

У своєму плані з шести пунктів для підтримки тиску на Путіна прем'єр-міністр пропонує наступне:

Світові лідери повинні мобілізувати "міжнародну гуманітарну коаліцію" для України

Вони також мають підтримати Україну "в її зусиллях забезпечити власну самооборону"

Економічний тиск на Росію слід посилити

Міжнародне співтовариство має протистояти "повзучій нормалізації" Росією своїх дій в Україні

Дипломатичні рішення щодо війни мають виконуватися, але лише за повної участі законного уряду України

У країнах НАТО має бути "швидка кампанія з посилення безпеки та стійкості".

Очікується, що найближчими днями Джонсон обговорить свій план із західними лідерами.

У понеділок він зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, а наступного дня прийме лідерів Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини - країн Вишеградської четвірки.

За словами Даунінг-стріт, ці країни вже переживають гуманітарну кризу: лише за 10 днів війн з України в сусідні країни виїхали 1,4 мільйона людей.

Пан Джонсон сказав: "Світ усе бачить".

Тим часом міністр оборони Бен Воллес попередив Путіна не "випробовувати" Великобританію.

В інтерв'ю Sunday Telegraph пан Воллес сказав: "Історія переповнена авторитарними лідерами, які недооцінюють Захід і Сполучене Королівство. Він явно недооцінив міжнародне співтовариство".