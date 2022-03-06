Яку російську техніку захопила українська армія у росіян

1 година тому

За понад тиждень активних бойових дій українська армія "затрофеїла" багато одиниць новітньої і не дуже російської військової техніки, яку до цього можна було побачити переважно на парадах у Москві.

І якщо втрату бронетехніки, на зразок бойових машин десанту, можна пояснити інтенсивними боями в містах, то трофеї ЗСУ у вигляді комплексів "Панцир" та "Тунгуска" є скоріше наслідком розтягнутих комунікацій російської армії та недооцінки супротивником українських сил тероборони.

БМД-4М

Автор фото, Міноборони РФ

Модернізована бойова машина десанту четвертого покоління "засвітилася" у боях біля Гостомеля.

Там українська розвідка, за її словами, знищила чи захопила два десятки таких машин з позначками V.

БМД-4М почали розробляти для російських десантників у 2000-х, але вперше широкій публіці їх показали тільки у 2015 році на параді до 9 травня. Тоді ж ці машини почали передавати десантним полкам і дивізіям армії РФ.

Автор фото, Сухопутні війська ЗСУ Підпис до фото, Російська БМД-4М, що застрягла в Гостомелі під час бою з бійцями ГУР МО України

Машина вважається новітньою - її можна десантувати з літака з екіпажем всередині, а сама БМД може змінювати свій кліренс на 40 см, що покращує її прохідність.

Обладнана 100-мм та 30-мм гарматами, 7,62-мм кулеметами та шістьма пусковими установками для відстрілу димових гранат (на фото їх видно як три циліндри з кожного боку башти).

Та все це не завадило росіянам втратити десятки таких машин в Україні, де вони фактично вперше масово застосовувалися в бойових умовах.

БТР-82

Автор фото, militaryarms.ru

Російський модернізований бронетранспортер, взятий на озброєння у 2013 році.

Оснащений 14,5-мм кулеметом КПВТ чи 30-мм автоматичною гарматою, а також 7,62-мм кулеметом.

Цей бронетранспортер став модернізацією не надто вдалого БТР-80 - з кращою бронею та прохідністю.

БТР-82 ніколи не були на озброєнні ЗСУ, але влітку 2014 року їх, за словами Міноборони України, зафіксували на Донбасі у складі формувань "ДНР".

Автор фото, Mil.in.ua Підпис до фото, Все, що залишилося від БТР-82 у Бучі

А вже у 2022 році кілька таких машин у складі одного з російських десантних підрозділів спалили у Бучі під Києвом.

"Тигр"

Автор фото, Міноборони Росії

Багатоцільовий броньований позашляховик російської армії з 2005 року.

Ці машини росіяни активно використовували під час анексії Криму в 2014 році.

З кримського півострова їх же і заводять зараз російські військові під час вторгнення у південну Україну. Так само "Тигри" зафіксовані біля Харкова.

Про захоплення цих машин повідомляли 14-а та 59-а бригади ЗСУ, а також голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Автор фото, Міноборони України Підпис до фото, Трофейні "Тигри" з'явилися і в українській армії на південному та харківському напрямках

В "Укроборонпромі" 3 березня заявили, що вже почали приймати та ремонтувати трофейні "Тигри".

"Панцир С1"

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, Панцир С1

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Чи не головний трофей української армії та тероборони у цій війні - самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1".

"Панцир С1" призначений для ближнього прикриття від ударів з повітря, тобто може використовуватися безпосередньо на полі бою або ж поруч з силами, які наступають.

Для цього комплекс обладнаний автоматичними гарматами та керованими ракетами і може безперервно супроводжувати цілі на відстані до 20 км і висоті до 15 км.

"Панцир С1" здатний знищувати і наземні об'єкти, зокрема легкоброньовані цілі.

Цей комплекс протиповітряної оборони з 2008 року є гордістю російського оборонпрому та активно експортується за кордон за цінами від 13 до 15 млн доларів.

Очікувано, що "Панцири" з'явилися у складі російських колон від початку вторгнення в Україну.

Після розгрому однієї з таких колон на Миколаївщині під селищем Баштанка з'явилися кадри, на яких українська тероборона захоплює покинутий "Панцир С1".

За наявною інформацією, той комплекс вирішили спалити, щоб його не змогли повернути собі росіяни.

Для того ж, щоб використати його за прямим призначенням вже у складі ЗСУ, потрібен час на підготовку екіпажів та вивчення систем управління новітніх "Панцирів".

4 березня Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео другого захопленого "Панциря" на тій же Миколаївщині.

Автор фото, Генеральний штаб ЗСУ

А в неділю журналіст Юрій Бутусов повідомив про ще один такий захоплений комплекс.

"Новенький і повністю справний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", захоплений українською теробороною. Схоже, це найшвидший спосіб переозброїти нашу армію сучасними системами ППО. Експортна ціна такого ЗРПК становить до 20 мільйонів доларів. Це вже щонайменше третій Панцир, який втратила російська армія в Україні", - написав він.

Офіційно факт захоплення третього "Панциря" не підтверджували.

"Тунгуска"

Автор фото, Міноборони Росії

Ще один російський зенітний ракетно-гарматний комплекс, неодноразово помічений у колонах вторгнення, - "Тунгуска".

Це попередник "Панциря", розроблений ще у Радянському Союзі.

"На кожній бойовій машині чотири 30-мм зенітних автоматичних гармати і 8 ЗУР - зенітних керованих ракет для ближньої ППО. Це крім 2-х РЛС... В умілих руках це страшна штука, причому, не тільки для якихось вертольотів вогневої підтримки, БПЛА та інших малорозмірних і маловисотних штук, а й проти піхоти і місцями навіть танків", - описує цю установку український військовий оглядач Костянтин Машовець, який колись служив на такій техніці.

У медіа та соцмережах кілька днів тому з'явилися фото та відео того, як чотири таких "Тунгуски" захопила українська тероборона на Миколаївщині.

Ці трофеї також вирішили спалити за тою ж логікою, що й перший "Панцир" - щоб не дісталися згодом ворогу.

Автор фото, Генштаб України Підпис до фото, Одна з втрачених росіянами на півдні України "Тунгусок"

Пізніше Генштаб ЗСУ опублікував фото ще однієї захопленої українськими військовими "Тунгуски".

"Трофеї нашої піхоти послужать для #stoprussia", - відзначили там.

Танки

Автор фото, Mil.in.ua

Окрім новітніх бойових машин і систем ППО, українські військові також змогли заволодіти танками.

Наприклад, "Мілітарний" з посиланням на власні джерела пише про захоплення кількох російських основних бойових танків моделі Т-90А у робочому стані.

Повідомляється, що вони також захоплені на південному фронті.

Офіційного підтвердження цих трофеїв ще немає. Але на фото видно наварені на башти цих танків решітки - саме так російські танкісти перед вторгненням в Україну намагалися підготуватися до можливої зустрічі з "Джавелінами" та іншими новітніми протитанковими засобами (спосіб виявився малоефективним).

Т-90А - один з найсучасніших російських танків, модернізований на початку 2000-х років - він отримав покращені тепловізори та динамічний захист.

Автор фото, Територіальна оборона ЗС України

Про захоплені Т-90А, але вже на півночі, повідомляє і 117-а окрема бригада територіальної оборони у Сумській області.

Автор фото, Територіальна оборона ЗС України Підпис до фото, Т-72Б3М

Ця ж бригада змогла заволодіти і танком Т-72Б3М - модернізацією російської основної бойової машини Т-72.

Загалом же з соцмереж та медіа надходять дані про захоплення українською армією десятків одиниць російської військової техніки на різних ділянках фронтів.