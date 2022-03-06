Shell виправдовується за купівлю російської нафти

1 година тому

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Попри російську агресію в Україні, а також попри те, що сама компанія вже оголосила про вихід з усіх своїх бізнесів в самій Росії, Shell вирішила придбати партію російської нафти, називаючи це "складним рішенням".

У заяві компанії є підтвердження про покупку нової партії російської нафти, але такий крок там пояснюють тим, що "не було альтернативи".

"Складне рішення"

У заяві Shell йдеться, що компанія відчуває "жах від війни в Україні", і вже припинила практично усю діяльність, пов'язану із російською нафтою, але ситуація є "надзвичайно складною".

Один із нафтопереробних заводів, що належить Shell, і виробляє дизель та бензин, є одним із найбільших постачальників пального в Європі.

"Щоб було зрозуміло: без надійних безперервних поставок нафти на НПЗ, ми будемо позбавлені можливості доставляти критичні продукти людям по всій Європі у найближчі тижні", - заявив речник Shell.

"Поставки з альтернативних джерел не могли б надійти настільки швидко, щоб уникнути проблем із постачанням товарів", - пояснюють в компанії.

У Shell кажуть, що намагаються знайти альтернативу російській нафті "де тільки можливо", і зазначають, що усі прибутки від виробленого бензину підуть на допомогу українцям.

Днями Shell заявила, що виходить зі спільних енергетичних проєктів із російським "Газпромом". Це стосується продажу 27,5% акцій заводу з виробництва скрапленого газу, який Росія розглядала як головну альтернативу збільшення свого енергетичного експорту поза трубопроводами.

Вихід Shell із бізнесу в Росії також передбачає продаж 50% пакету у двох нафтових проєктах у Сибіру.

Крім того, йдеться про вихід Shell із "Північного потоку-2".

Раніше BP, яка також оголосила про вихід з Росії, передусім із проєктів з "Роснафтою", попередньо оцінила "ціну" такого рішення у 25 млрд доларів.

Норвезький енергетичний гігант Equinor також залишив Росію, заявивши, що війна в Україні зробила подальший бізнес в Росії "неприпустимим".

"Кров'ю не пахне?"

Після того, як стало відомо про рішення Shell закупити нову партію російської нафти, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запитав у твітері: "Вам ця російська нафта не пахне українською кров'ю?"

Купівля російських енергоносіїв ніяк не порушує запроваджених на цей момент західних санкцій проти Росії за агресію в Україні.

Багато хто з оглядачів наголошує, що доходи від продажу нафти і газу формують левову частку бюджету Росії, а відтак, і її військових витрат. Тому відмова від російських енергоносіїв значно вдарила б по економіці Росії.

Водночас залежність від російських енергоносіїв, особливо у Європі, є величезною, пошук альтернатив може потребувати часу, а подекуди є вкрай важким.

Тож європейським політикам доведеться пояснювати своїм виборцям неабиякі проблеми, що виникнуть через нестачу або зростання цін на бензин та опалення.

Міжнародні та українські експерти давно попереджали про надмірну залежність Європи від російських енергоносіїв, проте практичних кроків до зменшення залежності майже не було, а за час пандемії та зростання цін на енергоносії ця залежність навіть збільшилася.