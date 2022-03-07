Житлові будинки Миколаєва обстрілювали зі Смерчів

1 година тому

Автор фото, ДСНС

Вранці 7 березня російська армія масовано обстріляла житлові масиви у місті Миколаїв. Як повідомляє ДСНС, обстрілювали зі Смерчів.

Автор фото, ДСНС

Виникло 5 пожеж в житловому секторі та в об'єктах промисловості - ДП НВКГ, "Зоря"-"Машпроект".

На місці обстрілів люди знаходять снаряди, які не вибухнули.

Автор фото, ДСНС

У будинках знесло стіни.

Дані про загиблих і поранених уточнюються.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім закликає мешканців міста залишатися у підвалах і після чергового удару не поспішати дивитися наслідки руйнувань.

Автор фото, ДСНС

"Не переживайте. Місто обороняється. Зараз ворог вб'ється об стіну. Все бачимо. Цивільні, сидимо у підвалах. Військові працюють. Чітко і спокійно. Ми тут", - заявив Віталій Кім у своєму відеоповідомленні.