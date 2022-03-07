Війна в Україні стане "шоком" для світових харчових ринків. І цін на харчі

1 година тому

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В одній з найбільших світових компаній, що виробляють добрива, заявили, що війна в Україні принесе "шок" на світові ринки харчів та ціни на них.

Свен Торе Гользетер, голова Yara International, каже, що ціни на добрива, які і до вторгнення Росії в Україну були на високому рівні, будуть і надалі зростати через "космічні" ціни на газ.

Газ є однією з головних складових при виробництві добрив.

На тлі війни в Україні ціни на газ вже перевищили 3000 доларів за тисячу кубів.

Росія є одним із лідерів постачання енергоносіїв на світовому ринку.

Автор фото, Yara International Підпис до фото, "Ситуація змінюється щогодини", - каже керівник Yara, одного з найбільших виробників добрив у світі

Yara, яка працює у понад 60 країнах світу, не виняток і купує значну частку енергоносіїв також у Росії.

"Ще до війни ми вже були у складному становищі, - заявив керівник компанії ВВС. - Зараз є додаткові виклики у всьому ланцюжку постачання, і ми підходимо до посівної у Північній півкулі, коли треба багато добрив, а їх явно буде недостатньо".

"Як на мене, питання не в тому, що ми просуваємося до світової харчової кризи, а в тому, наскільки ця криза буде масштабною", - заявив керівник Yara International, додавши, що ситуація змінюється "щогодинно".

Компанія зі штаб-квартирою у Норвегії, мала свій офіс і в Києві. Нині він зруйнований через ракетні обстріли росіян. Проте 11 співробітників компанії не постраждали, каже Свен Торе Гользетер.

"Ми засуджуємо російське військове вторгнення в Україну, тож для нас, чесно кажучи, це (вибір між продовженням виробництва на російському газі та підтримкою України - Ред.) є дуже складною дилемою".

Поки що діяльність компанії не залежить напряму від санкцій, що їх західні країни запровадили через російську агресію. Але усі ланцюжки постачань для виробництва - від транспорту до сировини - серйозно ускладнилися.

На додачу до експорту енергоносіїв Росія також є одним із провідних виробників добрив (із використанням дешевого газу). За підрахунками керівника Yara, до чверті добрив для європейського аграрного сектора надходить із Росії.

Разом із тим, як наголосив голова норвезької компанії, нині там "роблять все можливе, аби віднайти додаткові ресурси", проте на це потрібен час.

Крім того, Росія є також одним із провідних постачальників зерна на світовий ринок.

Разом із тим, Україна так само є одним із лідерів світового зернового ринку, а також першим експортером соняшникової олії у світі.

Все це, кажуть експерти, не залишає сумнівів у тому, що ціни на харчі у всьому світі будуть зростати. І зростати швидко.