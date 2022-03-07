Відмовитися від російської нафти: чого і кому це коштуватиме

1 година тому

Автор фото, Getty Images

На відкритті торгів у перший робочий день тижня світові ринки захлинаються від цін на нафту і газ через російську агресію в Україні.

Ціни на нафту зросли до майже 140 доларів за барель - це рекорд за останні 14 років, від фінансової кризи 2008.

Лише за тиждень від початку конфлікту ціни на нафту зросли на 20%.

А ціни на газ просуваються у напрямку до 3 000 доларів за тисячу кубів.

Крім війни в Україні, на ціни впливає і натяк із США про заборону на імпорт російських енергоносіїв та пошук альтернативних джерел.

Проте оглядачі зазначають, що у цьому питанні США можуть поводитися впевненіше, ніж їхні європейські партнери, залежність яких від російських енергоносіїв є значно більшою.

Ембарго чи мораль

Тим часом президент України закликав західних партнерів не баритися із застосуванням нових санкцій, зокрема, і з відмовою від російських енергоносіїв.

"Якщо вторгнення продовжується і Росія не відмовилась від своїх планів проти України, значить, потрібен новий санкційний пакет, - заявив Володимир Зеленський у відеозверненні. - Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів з Росії".

"Це можна називати ембарго. А можна - просто мораллю. Коли відмовляєшся давати гроші терористу", - пояснив президент України.

"Хай війна їх нагодує. Коли хтось втрачає розум, треба втратити страх і забути про комерцію", - закликав він західних партнерів.

Тепер це відчують не на біржах, а на заправках

Слідом за нафтовими рекордами нових рівнів сягають і ціни на бензин.

У Британії літр бензину вперше сягнув 1,55 фунтів. За підрахунками консалтингової фірми АА, це означає, що нині заправити 55-літровий двигун коштує на 17 фунтів більше, ніж це було рік тому.

Британські торгівці пальним припускають, що ціни на бензин можуть зрости і до 1,75 фунтів за літр, і це при тому, як заявив ВВС один з власників мережі, "навіть якщо ми знайдемо альтернативні джерела, поставки не вдасться зробити швидко".

Звісно, приватних власників авто можна закликати якомога рідше використовувати машини, а от із бізнесом, який пов'язаний із доставкою товарів, так зробити просто неможливо. І вищі ціни на бензин будуть закладені у ціни на товари.

Ще гірша ситуація може скластися у континентальній Європі, яка залежить від російських енергоносіїв набагато більше, ніж Британія.

Ще більше "ізолювати Росію"

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента Байдена та союзники обговорюють питання заборони на поставки російської нафти.

Згодом спікер палати представників конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що там опрацьовують законодавчі можливості заборони імпорту російської нафти,

"Наразі ми розглядаємо потужні законодавчі ініціативи, які дозволять ще більше ізолювати Росію від глобальної економіки", - заявила спікерка.

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Очікується, що цього тижня США вестимуть переговори із Саудівською Аравією щодо можливості збільшити видобуток нафти.

Ембарго на російську нафту буде досить сильною відповіддю на російську агресію в Україні, оскільки левову частку російського бюджету складають саме доходи від експорту енергоносіїв. Але такий крок матиме і серйозні наслідки для усієї світової економіки.

"Тоді як США можуть просто заборонити імпорт російської нафти, Європа не може дозволити собі зробити те саме. Більше того, Путін може взагалі відключити постачання газу до Європи, а це означатиме відключення системи життєзабезпечення цілого континенту", - заявила ВВС експертка з питань енергетики Вандана Гарі.

Втім, уникнути подорожчання бензину не вдасться навіть американцям. За даними Американської автомобільної асоціації, ціни на бензин в країні за останній тиждень підскочили на 11% - до рівня, який востаннє бачили під час фінансової кризи 2008 року.

Російська нафта чи українська кров?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чи готові будуть європейці, які нині щиро та ефективно підтримують Україну, платити за війну в Україні з власної кишені

Днями енергетичний гігант Shell був змушений виправдовуватися за покупку нової партії російської нафти, хоча перед тим компанія заявила про вихід з усіх проєктів в Росії.

Shell назвала це рішення надзвичайно складним, але таким, альтернативи якому практично немає, і пообіцяла віддати усі прибутки з продажу бензину з цієї нафти на допомогу Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи цю ситуацію, запитав, "чи не пахне ця нафта кров'ю українців?"

Про важкий вибір європейців між українською кров'ю та російською нафтою заявив і міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Гроші, які ми платимо за імпорт російських енергоносіїв, ідуть на російську військову агресію. Ми не можемо платити за нафту і газ кров'ю українців", - заявив литовський урядовець.

Очікується, що пізніше у понеділок прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі має зустрітися із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, аби обговорити нинішню залежність Італії від російських енергоносіїв.

Італія - серед кількох європейських країн, що особливо залежать від поставок російського газу.

Другою країною із критичною залежністю від російських енергоносіїв є Німеччина - найбільша економіка ЄС.