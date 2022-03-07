Росія нищить наші православні храми - УПЦ Московського патріархату

Віталій Червоненко

BBC News Україна

47 хвилин(и) тому

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Храм Різдва Пресвятої Богородиці в селі В'язівка на Житомирщині

Від обстрілів російських військ продовжують страждати храми. Зруйновані древні церкви у селах В'язівка та Заворочі на Житомирщині та Київщині. Про це повідомила пресслужба УПЦ Московського патріархату.

Українська православна церква Московського патріархату підпорядковується патріарху РПЦ Кирилу.

Путін виправдовував війну проти України нібито "гоніннями" на московський патріархат. Тепер російські війська нищать їхні храми.

УПЦ МП мала в Україні близько 12 тисяч парафій, а автокефальна Православна церква України - близько 7 тисяч.

УПЦ МП має автономію у складі РПЦ, її предстоятель митрополит Онуфрій є постійним членом синоду РПЦ.

Православна церква України - автокефальна церква, займає 15-е місце у диптиху православних церков, вже визнана Вселенським патріархом, Олександрійським патріархатом, церквою Греції та церквою Кіпру.

Горять храми

"7 березня 2022 року було зруйновано два древніх храми на Житомирщині та Київщині, від обстрілів, спричинених агресією РФ, постраждали церква та монастир в Чернігові", - повідомив інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У селі В'язівка на Житомирщині зруйнований храм Пресвятої Богородиці Овруцької єпархії УПЦ, побудований у 1862 році.

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Георгіївський храм с. Заворичі на Київщині (1873 рік)

За інформацією секретаря Овруцької єпархії диякона Сергія Стретовича, храм фактично знищений, вціліла тільки дзвіниця. Людських жертв немає.

У селі Заворичі Броварського району Київської області в результаті обстрілів згоріла Георгіївська церква (1873 рік) Бориспільської єпархії УПЦ.

За інформацією парафіян, обстріл вчинили російські війська.

"Наші парафіяни розповіли, що на власні очі бачили, що коли частина з них пересувалась, то відстрілювалися по хатах, а один снаряд направили прямо в купол храму, який був зліва від їхнього руху. Так вони прикриваються. З кулемета був розстріляний паркан церкви. Слава Богу, що там не було нікого", - передав слова очевидців настоятель храму протоієрей Петро Котюк.

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Храм св. Михаїла у місті Малин Житомирської області

Внаслідок нічного обстрілу Чернігова постраждав храм Казанської ікони Божої Матері. Частково зруйновано огорожу та вибито вікна у храмі.

Також від обстрілів зруйнований Вознесенський храм у селі Бобрик на Київщині та Храм св. Михаїла у місті Малин Житомирської області.

Помовчіть, якщо не кажете правди

Речник УПЦ МП отець Микола Данилевич звернувся до російських церковників з проханням, якщо не можуть казати правду про війну Росії проти України, то нехай мовчать.

Адже частина церковників заперечували війну Росії проти України та обстріли цивільних.

"Російські війська в Україні дійсно бомблять наші школи та садки, потрапляють у будинки та квартири, гине мирне населення, зокрема й діти", - написав Данилевич.

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Вознесенський храм села Бобрик на Київщині

Він додав, що бомблять у Києві та навколишніх містах - Гостомель, Буча, Ірпінь.

"Мої парафіяни, близькі мені люди, у Бучі вже 11-й день під обстрілом і не можуть виїхати. Нерви у людей здають. Я сам пишу ці рядки під звуки гарматних пострілів. Дякувати Богу, сьогодні віддалених. Раніше було близько", - каже Данилевич.

Він каже, що у ці дні багато росіян просять вибачення у нас, українців, за ці "злодіяння російської армії і взагалі за війну, за віроломне вторгнення, за це путінське божевілля".

"Не вступатиму в дискусії з вами, а просто прошу - помовчіть. Не можете сказати правди чи не знаєте її, тоді просто помовчіть", - йдеться у його зверненні до російських священиків.

Кирило за Путіна

Автор фото, Getty Images

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6 березня патріарх Кирило, якому фактично підпорядковується УПЦ МП, вирішив не засуджувати війну Росії і підтримав путінську версію подій в Україні.

Детальніше про позицію Кирила читайте у матеріалі - Російський патріарх Кирило не засудив війну в Україні і підтримав версію Путіна.

У своїй годинній промові напередодні війни, яка згодом виявилась програмним виправданням вторгнення в Україну, Путін обгрунтовував це гоніннями на Московський патріархат в Україні.

"У Києві продовжують готувати розправу над українською православною церквою Московського патріархату. І це не емоційна оцінка, про це свідчать конкретні рішення та документи", - заявив тоді Путін.

він наполягав, що церковний розкол влада України "цинічно перетворила на інструмент державної політики. Нинішнє керівництво країни не реагує на прохання громадян України скасувати закони, що обмежують права віруючих".

Йдеться про закон, який зобов'язував УПЦ Московського патріархату у своїй назві вказувати приналежність до Московського патріархату.

Хоча сам Путін у промові теж вказав, що УПЦ - це Московський патріархат.

"Більше того, у Раді зареєстровано нові законопроекти, спрямовані проти духовенства та мільйонів парафіян української православної церкви Московського патріархату", - лякав Путін міфічними проєктами, який насправді не було.

Страждають території, де домінує УПЦ МП

Міста сходу і півночі України, такі як Харків, Чернігів, Суми чи Охтирка, а також східна Житомирщина, які зазнають найбільших руйнувань, переважно є православними УПЦ Московського патріархату.

Від моменту нападу Росії на Україну керівник УПЦ МП звернувся до Кирила вплинути на Путіна та припинити війну.

Проте Кирило не відреагував на такі звернення.

Частина єпископів УПЦ МП дозволили своїм священникам не поминати у молитвах Кирила, що є дуже серйозним кроком у православному світі.

Адже саме поминання є символом єдності церкви та її керівництва.

Зокрема, таке звернення щодо непоминання Кирила оприлюднила Сумська та Охтирська єпархія, яка дуже сильно постраждала від війни та обстрілів житлових кварталів.

Хоча керівництво УПЦ МП врешті не підтримало ініціативу повністю припинити поминання Кирила, проте у церкві стають дедалі радикальніші настрої щодо підпорядкування Російській православній церкві на фоні кривавої війни Росії проти України та нищення православних храмів.

Різко проти Росії та її війни виступив єпископ Іона, настоятель Іонинського монастиря Києва.

Раніше він був відомий проросійськими позиціями.

Автор фото, УПЦ

Велика частина єпископів незадоволені позицією Кирила, але не всі про це кажуть публічно.

Тернопільський та Кременецький митрополит Сергій, на території якого перебуває Почаївська лавра, оприлюднив заяву із засудженням війни Росії та Путіна проти України і відмовився від його нагороди.

Сергій також раніше вважався досить лояльним до Москви єпископом.