Війна проти України: дванадцятий день. Теленовини ВВС 07.03.2022
У випуску 7 березня:
- Україна наполягає на створенні гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення.
- Ірпінь понад три доби без світла, води та тепла. Росіяни, які контролюють частину міста, заборонили містянам виходити з домівок. Репортаж з міста.
- ООН повідомляє про понад півтора мільйони біженців. Це найбільше зростання потоку біженців з часів другої світової.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.