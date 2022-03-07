Війна проти України: дванадцятий день. Теленовини ВВС 07.03.2022

7 березня 2022, 19:30 GMT

У випуску 7 березня:

Україна наполягає на створенні гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення.

Ірпінь понад три доби без світла, води та тепла. Росіяни, які контролюють частину міста, заборонили містянам виходити з домівок. Репортаж з міста.

ООН повідомляє про понад півтора мільйони біженців. Це найбільше зростання потоку біженців з часів другої світової.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.