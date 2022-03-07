Війна в Україні: працівники ЧАЕС вже 12 днів заблоковані на станції після російської окупації

Бен Тобаяс

BBC News

1 година тому

Автор фото, Russian Defence Ministry/Getty Images Підпис до фото, Російські війська оточили ЧАЕС по периметру

Понад 100 працівників Чорнобильської атомної електростанції України, місця найстрашнішої у світі техногенної катастрофи 1986 року, ось уже понад 12 днів безвихідно заблоковані на об'єкті. Вони не покидають ЧАЕС відтоді, як станцію в перший день вторгнення захопили російські війська.

Ще 200 українських охоронців, які відповідали за безпеку на момент вторгнення, також залишаються в пастці.

Робітники продовжують виконувати свої обов'язки, і атмосфера, як кажуть, спокійна. Але вони повідомили BBC, що умови всередині складні, а харчування та ліки обмежені.

Зростає також занепокоєння, що стрес може вплинути на їхню здатність безпечно виконувати свої обов'язки на ядерному об'єкті.

"Складна і напружена ситуація"

Російські солдати зараз перебувають у 32-кілометровій Чорнобильській зоні відчуження та оточили периметр станції.

Росія стверджує, що охороняє це місце спільно з Національною гвардією України, але Україна заперечує це і каже, що російські війська мають повний контроль над об'єктом.

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Родич одного з працівників, що застряг на станції (його імені ми не називаємо з міркувань безпеки), сказав ВВС, що російські сили були готові дозволити їм помінятися змінами. Проте вони відмовилися гарантувати їхню безпеку на шляху додому, а також безпеку тих робітників, які б могли приїхати їм на заміну.

Потяг між Славутичем і Чорнобилем ненадовго курсує територією Білорусі, головного союзника Росії.

Хоча Чорнобиль уже не діє як електростанція, він так і не був повністю залишений і все ще потребує постійного обслуговування.

Фактично, після того, як 36 років тому вибухнув реактор № 4, інші його реактори продовжували працювати ще багато років, а ціле місто - Славутич - було збудовано для розміщення працівників.

Нині на об'єкті все ще працює близько 2400 людей: науковці, техніки, кухарі, медики та інший допоміжний персонал, а також військовослужбовці Національної гвардії.

У звичайний час працівники сідали на потяг зі Славутича на початку зміни, а потім поверталися додому. Але для співробітників, які були там під час вторгнення росіян, все раптово змінилося - вони були змушені жити на місці.

"Ситуація складна і напружена, - сказав ВВС міський голова Славутича Юрій Фомічев. - Їм важко морально, психологічно і фізично".

Працівники мають деякі запаси їжі, але оскільки вони не знають, скільки часу вони там пробудуть, то обмежуються одним прийомом їжі в день (готують кухарі, які також застрягли на ЧАЕС), а їжа, як кажуть, є дуже базова - переважно хліб і каші.

Автор фото, . Підпис до фото, Працівники живуть у складних умовах

У неділю росіяни запропонували доставку їжі, але українські працівники відмовилися, заявивши, що це пропагандистський трюк.

Приміщення не облаштовані для сну, тому створені тимчасові гуртожитки, де одні сплять на ліжках і столах, інші - на підлозі.

Щоб перепочити, працівники розділилися на зміни: одна група працює, а інша відпочиває.

Для сімей працівників ЧАЕС у Славутичі це важкий час.

"Деякі працівники потребують ліків, які на станції обмежені, а це додає родичам додаткового клопоту, - сказав пан Фомічев. - Нам доводиться казати їм, що наразі немає безпечного способу вивести звідти працівників".

Атомні електростанції України:

Чи існує загроза на Чорнобильській АЕС?

Оскільки працівники відчувають фізичні та психологічні наслідки майже двох тижнів перебування на роботі на виведеній з експлуатації атомної електростанції, є побоювання, що стрес може вплинути на їхню здатність безпечно виконувати свої обов'язки.

"За таких умов концентрація працівників дедалі гірша, а це загрожує безпеці, - сказав міський голова Фомічев. - Це може бути непрацююча електростанція, але вона все одно вимагає багато уваги, щоб переконатися, що всі системи функціонують нормально".

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі неодноразово наголошував на тому, що персонал повинен мати можливість відпочити, щоб безпечно виконувати свою роботу. В інтерв'ю BBC він сказав, що вже зв'язувався з російською стороною, щоб передати це повідомлення.

Але ядерні експерти кажуть, що оскільки це не діюча АЕС, небезпека для здоров'я населення обмежена.

"Недобре, що люди не змінюють колег і що люди працюють з російськими солдатами навколо них, але я не бачу великої небезпеки", - сказав Джеймс Сміт, професор екологічних наук з Університету Портсмута. Він багато років вивчає Чорнобиль і неодноразово бував на об'єкті.

"Останній реактор зупинили в 2000 році, тому відпрацьоване ядерне паливо... більше не виділяє значної кількості тепла", - сказав він, пояснивши, що це робить надзвичайно малоймовірним великий викид радіації.

Рівень радіації в регіоні піднявся під час захоплення електростанції важкою військовою технікою, яка підняла забруднений пил навколо об'єкту. Проте професор Сміт сказав, що рівні радіації не піднялися до загрозливого показника.

Виснаження і відчай

Ризик серйозної ядерної катастрофи може бути низьким, але для працівників, які застрягли всередині АЕС, та їхніх сімей емоційне навантаження дуже реальне.

"Увесь персонал дуже виснажений і зневірений. Вони сумніваються, що хтось піклується про них. Зараз вони не бачать, щоб хтось бодай щось робив, щоб їх врятувати", - сказала родичка одного зі співробітників.

В інтерв'ю BBC вона звернулася до МАГАТЕ з проханням втрутитися, щоб нинішні працівники могли безпечно покинути станцію, а інша група - заступити на зміну.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що контактує з українською та російською сторонами, намагаючись забезпечити безпеку як на Чорнобильській АЕС, так і на діючих українських атомних електростанціях, де, за словами експертів, наслідки відкритого конфлікту можуть бути серйознішими.

Однак нічого конкретного досі так і не узгоджено.