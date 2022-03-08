Воєнна економіка: як це працюватиме і яку допомогу отримають люди та бізнес

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Українська економіка поступово переходить на воєнні рейки. Ми зібрали інформацію про перші заходи з підтримки для людей, бізнесів та економіки в цілому.

Допомога тим, хто втратив роботу

Українці, які через російську агресію втратили роботу і засоби до існування можуть отримати 6500 грн через програму "єПідтримка".

Як підкреслив очільник мінцифри Михайло Федоров, йдеться саме про ті області, "де ведуться найактивніші бойові дії".

"Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли", - повідомив міністр.

Допомогу можуть отримати наймані працівники, за яких підприємства сплачували ЄСВ, а також ФОПи, які не можуть працювати через війну.

Очільник Мінцифри також дає інструкцію, як отримати 6500 грн допомоги:

Авторизуйтеся у "Дії" та оберіть послугу "єПідтримка".

Оберіть картку "єПідтримка". Якщо у вас її ще немає, дізнатися, як її оформити, можна тут.

Натисніть "Отримати допомогу".

Очікуйте зарахування коштів.

Михайло Федоров також нагадує, що у цій програмі можна зареєструватися навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію.

Про те, що отримати допомогу у 6500 грн можна через їхні відділення, повідомили "ПриватБанк" та "Альфа-Банк".

Проте там зазначили, що на допомогу можуть претендувати ФОП 1-4 груп із затверджених урядом переліку регіонів, які сплатили ЄСВ за четвертий квартал 2021 року або за весь рік.

Винятком є працівники держкомпаній та держслужб.

Згідно із урядовою постановою від 6 березня, за фінансовою допомогою поки що можуть звертатися жителі Чернігівської, Херсонської, Сумської, Харківської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Київської, Одеської, Житомирської, Волинської областей та Києва.

Допомога бізнесу

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Попри втрати та скруту воєнного часу бізнес намагається допомогти також

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"Щоб дати більше сил Українській державі протистояти російському вторгненню, створений спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам", - повідомив президент Зеленський у відеозверненні.

"На час воєнного стану відтерміновується сплата податків для усіх підприємств, які неспроможні їх заплатити", - заявив президент.

Зокрема, ФОПи першої та другої груп повністю звільняються від ЄСВ. Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав Збройних Сил України та тероборони.

Крім того, передбачене звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної та комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії.

"Усе це - на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення", - повідомив президент.

За словами президента Зеленського, "це - тільки перша частина великого пакета допомоги, урядової підтримки" економіки на час війни проти російської агресії".

Перевезення бізнесу

Уряд розпочав програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України, - повідомив голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев у Tеlеgram.

Автор фото, ДСНС

Тим, хто є власником чи менеджером підприємства і бажає перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей на Захід України, пропонують звернутися за інформацією на сайт за відповідним посиланням., де потрібно заповнити анкету, якої саме допомоги потребує бізнес.

"Підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей", - повідомив депутат.

Контроль за цінами

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд та місцеві адміністрації запроваджують контроль за цінами на соціальні товари, пальне та ліки.

"Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо", - заявив прем'єр під час брифінгу.

Чим покрити брак коштів

Перекривати нестачу бюджетних коштів у разі потреби Україна може фінансовою допомогою від західних партнерів, хоча поки що, як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, український бюджет витримує напругу воєнного часу, а Україна навіть вчасно розраховується з усіма своїм боргами.

Із міжнародної допомоги Світовий банк затвердив додатковий пакет підтримки для України понад 700 мільйонів доларів США.

Зокрема, 350 мільйонів доларів США складатиме кредит Світового банку, 139 млн доларів — кредитні гарантії від Нідерландів та Швеції.

Також Світовий банк створив донорський трастовий фонд, до якого вже приєднались Велика Британія, Данія, Латвія, Литва та Ісландія. Розмір фонду складає 134 мільйони доларів США грантових коштів, які не потрібно буде повертати.

Крім того, Японія надасть позику в розмірі 100 мільйонів доларів паралельного фінансування.

"Вкотре ми бачимо, що світ з Україною. І я вдячний нашим міжнародним партнерам за допомогу у збереженні макрофінансової стабільності у складний для нас період воєнного часу", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Очікується також, що екстрену фінансову допомогу - приблизно на 1,4 млрд доларів - найближчим часом надасть Україні МВФ. Рішення фонду очікується впродовж тижня.

Про подальшу фінансову підтримку заявили й окремі країни - від Японії до США. Наприклад, герцогство Люксембург, площа якого становить 2,5 тисяч кв км, надало Україні 250 млн євро.

Втім, наразі йдеться про допомогу на термінові потреби.

Як заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, лише збитки, завдані війною транспортній інфраструктурі України, вже оцінюються у понад 10 мільярдів доларів.