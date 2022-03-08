Зеленський розповів про можливі компроміси щодо Криму, Донбасу і гарантій безпеки

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

Україна готова вести діалог із Росією про гарантії безпеки для країни, а також щодо майбутнього окупованих територій Донецької та Луганської областей та анексованого Криму, про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю ABC News.

На думку президента, у майбутньому Україна повинна мати колективний договір безпеки зі всіма своїми сусідами та за участю провідних держав світу - США, Франції, Німеччини, а також Туреччини, з якою Україна країна межує через Чорне море.

"Щодо НАТО я багато разів говорив і передавав публічно меседжі і Росії, і президенту Путіну: ми готові до будь-яких гарантій безпеки нашої країни від відповідних держав, які мають гарантувати. І Росія також серед цих держав, тому що Росія - наш сусід", - зазначив він.

"Це будуть гарантії не лише для України. Це будуть гарантії і Росії, про які вона постійно говорить. Хоча я не знаю, від кого вона захищається. Бо Україна ніколи ні на кого не нападала, а лише вела оборонні дії", - наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що готовий на компроміс щодо долі самопроголошених "ДНР" та "ДНР", а також Криму. Росія наразі вимагає визнання незалежності "республік", а Крим домагається визнати російським.

"Ми повинні це питання обговорювати. Так само як компроміси в питанні Криму. Ми не можемо визнати, що Крим - це територія Росії. Думаю, РФ буде складно визнати, що це територія України. Гадаю, ми достатньо розумні, щоб рішення щодо цих двох питань не викликало будь-яких революцій усередині суспільств", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що для того, щоб розв'язати всі ці питання, президенту Росії Володимиру Путіну необхідно почати вести прямий діалог з Україною.

"Народ, який мене обрав, не готовий до капітуляції, ми не готові до ультиматумів. Але ми можемо дискутувати з Росією щодо майбутнього Криму та Донбасу", - додав президент.

Вимогу Росії щодо денацифікації Зеленський назвав геноцидом українців, порівнявши її зі знищенням євреїв у нацистській Німеччині.

"Я просто не знав, що в сучасному світі так може бути. Що людина, яка оголошує денацифікацію, може отримати за це якусь підтримку. Це і є злочин проти народу. Тому що сказати "денацифікація", а потім бомбити цивільних людей - це геноцид проти українського народу", - підкреслив Зеленський.

Автор фото, Генштаб

Сьогодні ж заяву щодо перемовин зробив їхній учасник від України Михайло Подоляк.

Президент Володимир Зеленський готовий до перемовин з РФ, але не приймає ультиматумів, сказав він.

Так прокоментував радник голови офісу президента Михайло Подоляк тези Зеленського в нещодавньому інтерв'ю щодо НАТО та визнання Криму й самопроголошених "ДНР та "ЛНР".

"Наша позиція проста: переговори мають бути реальними та адекватними. Це зробить їх наочними. А предметні переговори не сприймають ультимативну тональність. Чим швидше російська сторона з цим погодиться, тим менше втрат зазнає насамперед і сама Росія в результаті цієї війни", - пояснив він.

Водночас, за його словами, РФ поки що висуває саме ультиматуми.

"Очевидно, що ми ніяких ультиматумів приймати не будемо, чого б вони не стосувалися. За нами реально десятки мільйонів українців. І навряд чи за будь-якими ультиматумами із Москви стоять десятки мільйонів росіян", - підкреслив Подоляк.