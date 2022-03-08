Війна проти України. 13 день. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Вперше в історії. Український президент виступив у британському парламенті. Володимир Зеленський звернувся до британських депутатів по відеозв'язку із Києва.
  • Триває евакуація з міста Ірпінь до Києва.
  • Понад 2 мільйони біженців з України - стільки людей вже виїхали через війну. Як приймають українців у Молдові.
  • США відмовляється від російської нафти, газу і вугілля.

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