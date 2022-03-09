Кулеба: ЧАЕС знеструмлена, можливий витік радіації

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Russian Defence Ministry/Getty Images Підпис до фото, Російські війська оточили ЧАЕС по периметру

Чорнобильська атомна електростанція, яка перебуває під контролем російських військових, станом на 14.30 9 березня, знеструмлена.

Про це повідомив в твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Резервні дизель-генератори забезпечать живлення ЧАЕС та її об'єктів протягом 48 годин. Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації. Варварська війна РФ загрожує всій Європі. Путін має зупинити її негайно", - заявив Кулеба.

Він закликав міжнародну спільноту негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання.

Російські війська захопили ЧАЕС та зайняли зону відчуження в перші дні війни. Вже понад 14 днів 100 працівників Чорнобильської атомної електростанції України, місця найстрашнішої у світі техногенної катастрофи 1986 року, безвихідно заблоковані на об'єкті.

Ще 200 українських охоронців, які відповідали за безпеку на момент вторгнення, також залишаються в пастці.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше заявляв, що контактує з українською та російською сторонами, намагаючись забезпечити безпеку як на Чорнобильській АЕС, так і на діючих українських атомних електростанціях, де, за словами експертів, наслідки відкритого конфлікту можуть бути серйознішими.

Однак нічого конкретного досі так і не узгоджено.