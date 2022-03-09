Російські війська розбомбили лікарню та пологовий в Маріуполі. Що відомо про жертв

1 година тому

Автор фото, Маріупольська міська рада

Російські війська 9 березня розбомбили лікарню та пологовий будинок в Маріуполі. В результаті обстрілів, станом на 18.00, відомо про 17 поранених, повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

Під час авіанальоту, за даними Маріупольської міської ради, на лікарню скинули кілька бомб.

На оприлюдненому відео видно, що будівля зазнала великих руйнувань, навколо палають автомобілі, з будинку виносять людей на ношах та виводять вагітних жінок.

Президент Володимир Зеленський заявив, що шокований тим, що російські військові розбомбили лікарню.

"Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство!" - написав він.

Зеленський також вкотре закликав Захід закрити небо над Україною.

"Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", - написав він.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс назвала авіаційний напад на пологовий будинок у Маріуполі "абсолютно огидним".

Автор фото, UNIAN

Її запитали, чому НАТО не запровадить заборонену для польотів зону, про що благає президент України.

Трасс каже, що найкращий спосіб захистити небо - це зенітне протиповітряне озброєння, яке надає Велика Британія та її союзники.

У розмові з ВВС заступник мера Сергій Орлов розповів, що люди не можуть повірити у реальність обстрілу.

За його словами, люди у Маріуполі, яким вдалось втекти з лікарні, "розгнівані" та "не можуть повірити, що все це правда". "Ми не розуміємо, як це взагалі можливо у сучасному житті - бомбити дитячу лікарню", - сказав у коментарі ВВС World Сергій Орлов.

Автор фото, Міська рада

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Незадовго до авіанальоту місцева влада повідомила, що в Маріуполі за час війни вже загинули 1300 людей.

Керівник пресслужби мерії Віталій Фальковський підтвердив Financial Times, що у місті були вимушені звести братську могилу, оскільки морги переповнені, а нормальні похорони неможливі.

"На жаль, просто надто багато тіл", - сказав він, та додав, що такий крок був необхідним.

За даними Associated Press, понад 60 людей похоронили в цій могилі протягом останніх двох днів. Серед них - цивільні та солдати, які загинули внаслідок бомбардувань, а також люди, які померли через хвороби та з природних причин.

Місто фактично опинилося в блокаді, українська влада скаржиться, що росіяни не дають евакуювати людей та обстрілюють гуманітарні коридори.

Маріуполь агресивно обстрілюють вже кілька днів. Місто перебуває в оперативному оточенні й вже кілька днів спроби організувати гуманітарний коридор та вивезти людей з 400-тисячного міста зриваються.

У місті немає світла та водопостачання, закінчуються харчі. Керівництво Маріуполя каже про гуманітарну катастрофу.