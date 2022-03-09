Що у Харкові з бункера співає український гурт

1 година тому

Російські війська не полишають надій зломити Харків, але місто не здається. Стійкість мешканців стала неприємною несподіванкою для російського командування, яке розраховувало на легку перемогу.

Це відео учасник гурту "Село і люди" Олександр Гончаров записав для світової аудиторії BBC. Тому "Алекс" говорить англійською, щоб розповісти людям про те, як попри жорстокі обстріли та страждання харків'яни підтримують один одного і не збираються капітулювати.