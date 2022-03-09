Росії загрожує "неминучий дефолт". Чому і коли

31 хвилин(и) тому

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За даними провідної рейтингової агенції Fitch Ratings, Росія незабаром не зможе розплатитися зі своїми боргами.

Агенція переглянула свої оцінки державного боргу країни й попередила, що країні загрожує "неминучий" дефолт.

Це відбулося на тлі посилення міжнародних санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну.

Кредитний рейтинг має на меті допомогти інвесторам зрозуміти рівень ризику, з яким вони стикаються, купуючи облігації країни.

Низький рейтинг означає, що шанси на непогашення вважаються високими, тому інвестор буде стягувати більше грошей за позику цій країні.

Цього тижня сама Москва заявила, що на її виплати за облігаціями можуть вплинути санкції.

Зниження рейтингу - цього разу з B до C - відбулось вже вдруге цього місяця.

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"Чергове зниження рейтингу відбулось після зниження... 2 березня, і події відтоді, на нашу думку, ще більше підірвали готовність Росії обслуговувати державний борг", - йдеться у повідомленні агенції.

"Подальше посилення санкцій і пропозиції щодо обмеження продажу енергоносіїв збільшують ймовірність політичної відповіді Росії, яка включає принаймні вибіркову невиплату її суверенних боргових зобов'язань", - додають у Fitch.

Ці новини з'явились після того, як США і Британія заявили, що запровадять заборону на купівлю російської нафти, як посилення санкцій через війну в Україні.

Президент США Джо Байден заявив, що цей крок спрямований на "головну артерію російської економіки".

Тим часом Європейський Союз заявив, що збирається покласти край своїй залежності від російського газу.

Оскільки Росія є провідним експортером енергії, ці заходи спрямовані проти фінансового сектору країни, хоча експерти попереджають, що вони також призведуть до зростання цін на нафту та природний газ на світових ринках.

У неділю Москва повідомила інвесторам, що продовжить обслуговувати свій суверенний борг.

Однак вона попередила, що міжнародні санкції, накладені на її енергетичну галузь, можуть обмежити її здатність і бажання виконувати свої зобов'язання.

"Реальна можливість здійснення таких виплат нерезидентам залежатиме від обмежувальних заходів, запроваджених іноземними державами щодо Російської Федерації", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

Останніми днями рейтингові агенції Moody's Investors Service і S&P Global Ratings також знизили свої оцінки російського суверенного боргу.

Це означає, що три найбільші світові рейтингові компанії вважають суверенний борг країни нижчим за інвестиційний рівень або "сміттєвою" територією.

S&P заявила, що пішла на такий крок через заходи, які, на її думку, "істотно підвищать ризик дефолту".

Шейн Олівер з компанії з управління інвестиціями AMP Capital вважає, що дефолт щодо російського боргу "фактично вже відбувся".

"У будь-якому випадку вона буде обслуговувати його лише в рублях, які значно знецінилися, і іноземні інвестори намагаються позбутися його за найнижчими цінами. На щастя, глобальний вплив цього є відносно невеликим", - сказав він BBC.

Російський рубль також досяг рекордно низьких показників, оскільки країни по всьому світу запроваджують проти Росії дедалі жорсткіші санкції.

Минулого місяця російський центральний банк більш ніж удвічі підвищив процентну ставку до 20%, намагаючись зупинити подальше зниження вартості своєї валюти.

Десятки світових брендів, зокрема McDonald's, Coca-Cola та Starbucks, зупинили бізнес у Росії через вторгнення в Україну.