Евакуація з міст під обстрілами. Звідки сьогодні вдалося вивезти людей

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Олексій Кулеба

Попри домовленість про функціонування гуманітарних коридорів, евакуація цивільних з багатьох міст сьогодні так і не відбулася.

Російські військові зірвали евакуацію з Маріуполя, Бучі й Гостомеля. Мешканцям Енергодара, Ірпеня та Ворзеля пощастило виїхати, зуміла виїхати колона і з Сум, які намагаються взяти росіяни.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що за добу вдалося евакуювати понад 40 тисяч жінок та дітей.

"За добу вдалось вивезти понад 40 000 жінок та дітей зі всіх куточків України. Намагались 100 тисяч, але не вийшло", - зазначив він.

За словами Арахамії, Маріуполь, частина Харківської та Київської областей лишаються найбільш проблемними ділянками для евакуації цивільних.

Київська область

Бучанська міськрада повідомила, що російські військові на блокпосту у селі Стоянка сьогодні зірвали евакуацію кількох тисяч цивільних з Бучі та Гостомеля, які перебували у 50 автобусах.

Попри те, що існувала домовленість про гуманітарний коридор на найвищому рівні.

Натомість з Ворзеля вдалося евакуювати людей.

"Вже друге рятівне коло зробили водії і перевозять жителів у Київ", - йдеться у повідомленні Бучанської міськради.

Суспільне повідомляє, що серед евакуйованих з Ворзеля - 50 дітей з дитячого будинку у цьому містечку.

Голова Київської облдержадміністрації Олексій Кулеба у Telegram повідомив про успішну евакуацію з Ворзеля та Ірпеня.

З Демидова вдалося евакуювати понад 100 людей, втім колону обстріляли. Загинув поліцейський, ще двоє людей отримали поранення.

Автор фото, Державна служба з надзвичайних ситуацій Підпис до фото, Евакуйовані з Київщини на вокзалі у Києві

Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про трохи ширшу географію евакуації.

"До Києва прибувають автобуси з евакуйованими мешканцями Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня та Бородянки, населених пунктів, які найбільше постраждали від російських військових дій. Люди багато днів не могли покинути свої помешкання через бомбардування та обстріли, проте нарешті їм вдалося це зробити через організований "зелений коридор", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, евакуйованих годують на залізничному вокзалі у Києві і направляють на евакуаційні потяги.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Натомість член штабу військової адміністрації Київської області Віталій Власюк повідомив BBC News Україна, що евакуація з Бородянки точно не вдалася, щодо Гостомеля та Бучі Київська ОДА ще оприлюднить інформацію.

Віталій Власюк припустив, що частина мешканців Бучі могла дійти пішки до Ворзеля, і змогла виїхати звідти.

"Загалом евакуація вдала, бо людей вийшло дуже багато. Бородянка - евакуація точно не вдалася, по вині російської сторони. З приводу Бучі та Гостомеля буде заява Олексія Кулеби", - зазначив Віталій Власюк.

Запорізька область

Евакуація з Енергодару відбулася. Після трьох годин очікування у прифронтовій зоні у Василівці автобуси з евакуйованими людьми поїхали в напрямку Запоріжжя, повідомляє Суспільне. Запоріжжя з посиланням на мера Енергодару Дмитра Орлова.

"Прорвались! Перший з Енергодару! Дякую всім причетним", - повідомив голова Запорізької військової облдержадміністрації Олександр Старух.

"Більше 600 жінок та дітей приїхали до Запоріжжя. Зараз їх розміщують та обігрівають", - зазначив він.

Старух опублікував у Facebook фотографію колони.

Автор фото, Олександр Старух

Сумська область

Радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що з Сум виїхали 25 евакуаційних автобусів з понад тисячею людей.

"Також гуманітарним коридором рухається шість тисяч цивільних автомобілів з понад 20 тисячами людей", - додав він.

Ця колона прямує на Полтаву і ще не доїхала до міста.

Підпис до фото, Українці Анні з дитиною та чоловіком-громадянином Тунісу вдалося залишити Суми вчора. Проте вона не знає, що буде з її батьками, які лишилися у місті

Харківська область

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З Ізюма вдалося евакуювати 250 мешканців, проте гуманатарного коридору як такого не було. Про це повідомив у Facebook заступник мера Ізюма Володимир Мацохін.

"Сьогодні гатили з усього що тільки можливо, з оскаженінням. Людей вивозила тероборона під обстрілами, а автобуси підхватували за містом. Фактично "зеленого коридору" не було. Росія цинічно обдурила і нас, і весь світ. Людей просто роблять заручниками", - зазначив він.

Голова Харківської обласної військової держадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що евакуацію з Ізюма росіяни фактично зірвали.

"Евакуація людей із Ізюма фактично зірвана через недотримання умов російською стороною.Десятки автобусів, які виїхали за жителями, - так і не потрапили до міста. Лише 6 одиниць транспорту евакуювали близько 250 осіб", - повідомив він.

За словами Синєгубова, через дії російських військових до міста не потрапив гуманітарний конвой з їжею та теплими речами.

Водночас в Ізюмі потребують евакуації 5000 людей. В місті немає електрики, води, газу, їжі, відсутній зв'язок.

Донецька область

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські військові не пропускають в Маріуполь автобуси для евакуації цивільних

Спроба евакуації мирних мешканців з Маріуполя знову не вдалася. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Маріуполь залишається в облозі. Росіяни знову перешкодили мирним мешканцям міста виїхати, гуманітарному вантажу - заїхати до міста. Це - геноцид у центрі Європи у 21 столітті", - написав він у Facebook.

Натомість російські військові скинули кілька авіабомб на дитячу лікарню у Маріуполі, повідомляє Маріупольська міська рада.

За даними Донецької ОДА, 17 медиків та породіль внаслідок бомбардування отримали поранення.