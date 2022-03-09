Війна проти України: 14 день. Теленовини ВВС 09.03.2022

У випуску 9 березня:

  • Росія нанесла авіаудари по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі.
  • Триває евакуація із захоплених російськими вояками населених пунктів у Київській області. Перші колони з евакуйованими вже виїхали.
  • На Харківщині російські війська продовжують бомбардувати об'єкти інфраструктури та житло людей. Критична ситуація у місті Ізюмі.
  • Чорнобильська атомна електростанція знеструмлена. Можливий витік радіації.

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