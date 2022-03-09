Війна проти України: 14 день. Теленовини ВВС 09.03.2022
У випуску 9 березня:
- Росія нанесла авіаудари по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі.
- Триває евакуація із захоплених російськими вояками населених пунктів у Київській області. Перші колони з евакуйованими вже виїхали.
- На Харківщині російські війська продовжують бомбардувати об'єкти інфраструктури та житло людей. Критична ситуація у місті Ізюмі.
- Чорнобильська атомна електростанція знеструмлена. Можливий витік радіації.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.