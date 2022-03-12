Керівник Донецької ОДА каже, що ЗСУ залишили Волноваху. Що це означає

18 хвилин(и) тому

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Голова Донецької обласної воєнно-цивільної адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону повідомив, що місто Волноваха "тимчасово окуповане російськими військами".

Про це також повідомляють місцеві пабліки в інтернеті.

Проте в офіційних повідомленнях генерального штабу Збройних Сил України підтвердження цій інформації немає.

Представники самопроголошеної "ДНР" на своїх медіаресурсах також заявляють, що взяли Волноваху під свій контроль і налагоджують там "нормальне життя".

"Волновахи як міста не існує"

Російська армія та сепаратисти бомбили Волноваху з самого початку війни.

В ефірі телеканалу "Прямий" Павло Кириленко розповів, що місто зруйноване, а більшість людей виїхали.

"Взагалі Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує", - сказав він.

Автор фото, Центр стратегічних комунікацій Підпис до фото, Волноваха зруйнована, людей майже немає, кажуть в Донецькій ОДА

Волноваха стала першим великим містом у Донецькій області, яке вдалося захопити нападникам. До війни 2014 року тут мешкало близько 100 тис людей.

Бої за місто точилися ще з кінця лютого.

"Артобстріли не припиняються на другий день. Місцеві кажуть, летить так важко, що залишає вирви за три-п'ять метрів, - так описував ситуацію в місті керівник області ще 27 лютого. - Води немає вже кілька днів. Немає електрики, бо розбито підстанції. Немає газу. Завезти хліб чи продукти немає можливості. У людей розряджені телефони. Зв'язок поганий. Центральна районна лікарня працює на генераторах. Але швидкі не виїжджають, бо небезпечно".

28 лютого, попри удари "Градів" та авіації, українські військові змогли відтіснити росіян на межі міста.

З труднощами, проте людей евакуйовували із Волновахи впродовж двох тижнів.

Навіщо росіянам Волноваха

Встановлення контролю над Волновахою російська армія розглядає як крок до взяття Маріуполя - портового міста, де живе близько 450 тис людей.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Маріупольский порт, довоєнне фото, 2021 рік

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Один із ватажків самопроголошеної "НДР" Едуард Басурін назвав цю подію "маленькою перемогою, яка у майбутньому приведе до взяття Маріуполя".

Якщо Маріуполь не втримають українські війська, це дозволить Росії встановити контроль над одним із найбільших українських портів, а також створить суходільний коридор між Кримом та сепаратистськими територіями на Донеччині та Луганщині, наголошує професор історії у Dickinson College Карл Кваллс.

Таку мету Росія вже ставила у 2014 році, але тоді українська армія змогла відбити нападників і з Маріуполя, і з Волновахи.

Зараз на околицях Маріуполя - запеклі бої.

"Бої за територію все ще тривають, щоб не пустити ворога та не дати йому зімкнути кільце та досягти тактичних та стратегічних планів", - пояснював під час національного телемарафону керівник Донецької ОДА Павло Кириленко.

В офіційних зведеннях генштабу ЗСУ вказується, що "на Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні міст Маріуполь та Сєвєродонецьк. Противник захопив східні околиці Маріуполя. На Волноваському напрямку ворог намагається розвинути наступ на Красну Поляну".