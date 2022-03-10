Кулеба і Лавров поговорили про війну і мир. Про що домовились

1 година тому

Автор фото, MFA Ukraine

У Туреччині завершились перемовини міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова щодо припинення війни.

Перемовини тривали півтори години, повідомив український міністр.

"В мене були дві задачі - домовитись про гумкоридор з та до Маріуполя. Друге - домовитись про 24-годинне перемир'я для вирішення гуманітарних питань", - заявив Кулеба після зустрічі.

"З першого - сподіваюсь, що Лавров проведе комунікацію з тими, хто в Росії ухвалює рішення. На жаль, Лавров був не у позиції вирішувати це. Але він поспілкується зі своїми керівниками", - додав він.

З питання 24-годинного перемир'я також не вдалось домовитись, сказав Кулеба.

Домовились далі говорити

"Ми домовились продовжувати зусилля, щоб знайти рішення. Адже коли два керівники МЗС зустрічаються, то вони мають мандат вирішувати важливі проблеми - зупинити війну й припинити страждання цивільних", - заявив Кулеба.

Він нагадав, що найтрагічніша ситуація в Маріуполі. І для цивільних треба залишити місто, а у місто - доставити допомогу.

Кулеба заявив, що Лавров повторив позицію Росії - припинення війни пов'язане з ультиматумом Москви фактично здатись.

Автор фото, UNIAN

"Перелік вимог Росії - це вимоги здатись. Сьогодні почув, що припинення вогню прив'язане до виконання вимог Україною, висунутих Володимиром Путіним. Хочу нагадати ще раз, що Україна не здалась, не здається і не здасться", - заявив Кулеба.

він каже, що Україна готова до дипломатії і шукає дипломатичних рішень, але поки що їх немає.

"Ми будемо захищати свою землю самовіддано від російської агресії", - наголосив Кулеба.

Голова МЗС України додав, що Лавров постійно повторював російські фейки та штампи про Україну, і для нього "не легко було його слухати".

Лавров і ядерні об'єкти

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За словами Кулеби, Лавров порушив тему ядерної безпеки і висловився на користь тристоронніх консультацій між МАГАТЕ, українськими та російськими експертами.

Мова йшла про захоплені росіянами Чорнобильської та Запорізької АЕС.

"Я сказав, що до приходу російських військ ядерні об'єкти функціонували надійно. Але найкраще, що може зробити Росія - вивести своїх солдатів з атомних станцій і дозволити персоналу їх обслуговувати", - заявив Кулеба.

Після розмови Сергій Лавров заявив, що Росія не нападала на Україну.

У нього запитали, чи планує Росія нападати на інші країни.

"Чи плануємо ми нападати на інші країни? На інші країни ми не плануємо нападати. Ми і на Україну не нападали. В Україні ми просто... пояснили багаторазово: настала ситуація, яка створює прямі загрози для безпеки Російської Федерації", - заявив Лавров.

Щодо обстрілу пологового будинку у Маріуполі, то Лавров пояснив його просто - там нібито розміщувалась база батальйону "Азов". Українська сторона неодноразово це заперечувала.

Також Лавров висловлював занепокоєння з приводу постачання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів, які можуть збивати російську військову авіацію.

Лавров також заявив, що "сподівається на можливість зустрічі" президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Але "це питання пропрацюють по білоруському треку", додав він.

Вже відбулись три раунди перемовин у Білорусі, проте делегації були представлені на нижчому рівні. Там вдалося домовитись про гуманітарні коридори з міст, які перебувають під постійними обстрілами.

Це були перші мирні перемовини на такому високому рівні - керівників зовнішньополітичних відомств.

Перед зустріччю Кулеба казав, що головні позиції України - припинення війни та виведення російських військ з України.

Туреччина вже кілька днів намагається стати посередником у мирних перемовинах. Такі самі спроби човникової дипломатії між Києвом та Москвою роблять представники Ізраїлю.

Компроміси щодо Криму та Донбасу

Раніше російська сторона неодноразово оголошувала свої вимоги до України, щоб припинити війну.

Серед них лунало визнання Україною Криму як російського, визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР", а також позаблоковий статус України.

Останні соцопитування в Україні показали, що вимоги Росії різко відкидає абсолютна більшість українців.

9 березня Володимир Зеленський заявив, що готовий до компромісів, але вони не повинні бути зрадою України.

Також у розмові з каналом ABC News Зеленський казав, що Україна готова вести діалог із Росією про гарантії безпеки для країни, а також щодо майбутнього окупованих територій Донецької та Луганської областей та анексованого Криму.

Автор фото, Офіс президента

На думку президента, у майбутньому Україна повинна мати колективний договір безпеки зі всіма своїми сусідами та за участю провідних держав світу - США, Франції, Німеччини, а також Туреччини, з якою країна межує через Чорне море.

"Щодо НАТО я багато разів говорив і передавав публічно меседжі і Росії, і президенту Путіну: ми готові до будь-яких гарантій безпеки нашої країни від відповідних держав, які мають гарантувати. І Росія також серед цих держав, тому що Росія - наш сусід", - зазначив він.

Зеленський також зазначав, що готовий на компроміс щодо долі самопроголошених "ДНР" та "ДНР", а також Криму. Росія наразі вимагає визнання незалежності "республік", а Крим домагається визнати російським.

"Ми повинні це питання обговорювати. Так само як компроміси в питанні Криму. Ми не можемо визнати, що Крим - це територія Росії. Думаю, РФ буде складно визнати, що це територія України. Гадаю, ми достатньо розумні, щоб рішення щодо цих двох питань не викликало будь-яких революцій усередині суспільств", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що для того, щоб розв'язати всі ці питання, президенту Росії Володимиру Путіну необхідно почати вести прямий діалог з Україною.

"Народ, який мене обрав, не готовий до капітуляції, ми не готові до ультиматумів. Але ми можемо дискутувати з Росією щодо майбутнього Криму та Донбасу", - додав президент.