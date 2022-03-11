Facebook і Instagram тимчасово дозволили заклики до насильства проти російських військових та смерті Путіна

Джеймс Клейтон і Жасмін Даєр

Репортери з питань технологій

35 хвилин(и) тому

Автор фото, REUTERS/Dado Ruvic/Files

Компанія Meta, що володіє Facebook і Instagram, тимчасово дозволить користувачам у деяких країнах закликати до насильства проти Володимира Путіна та російських військових.

За інформацією Reuters, про це йдеться у внутрішніх листах Meta.

Представник Meta Енді Стоун написав у твіттері, що компанія тимчасово дозволила деякі агресивні висловлювання, як-от "смерть російським окупантам", які, зазвичай, порушують її правила".

При цьому він наголосив, що заклики до насильства проти звичайних росіян, як і раніше, будуть вважатися порушенням політики щодо розпалювання ненависті.

"На тлі вторгнення в Україну ми зробили тимчасовий виняток для тих, хто постраждав від війни, щоб висловити агресивні настрої щодо вторгнення збройних сил", — заявив ВВС представник Meta.

Також соцмережа тимчасово дозволила заклики до смерті президента РФ Володимира Путіна та його колеги з Білорусі Олександра Лукашенка.

Уточнюється, що заклики до смерті лідерів дозволяються, якщо вони не містять інших цілей або не містять даних про місце та метод.

Заклики до насильства щодо росіян також дозволені, якщо у дописі згадується вторгнення в Україну.

Минулого тижня Росія заявила про блокування Facebook. Причиною російська влада назвала "дискримінацію російських ЗМІ".

Москва також вжила жорстких заходів щодо інших західних соцмереж, зокрема Twitter.

Багато великих соцмереж оголосили про нові обмеження щодо контенту у зв'язку з конфліктом, зокрема про блокування в Європі російських медіа RT і Sputnik, що фінансуються Кремлем.