Військова колона РФ під Києвом передислокується - нові супутникові знімки Maxar
Колона російської військової техніки завдовжки у 64 км, яку фіксували на північ від Києва в перші дні війни, розпорошилася по навколишнім лісам. Про це свідчать нові супутникові знімки американської компанії Maxar.
Востаннє колону бачили біля аеропорту "Антонов" поблизу Гостомеля на північний захід від Києва, і нинішня передислокація може сигналізувати про новий наступ у бік столиці.
За даними Maxar Technologies, частина колони розташувалась у прилеглих містах.
Інші частини посіли позиції на півночі, а артилерія вже на вогневих позиціях.
У п'ятницю вранці стало відомо про нові вибухи в українських містах:
- у Луцьку обстріляли аеродром та завод з виробництва реактивних двигунів. Тимчасово призупинена робота двох котелень;
- вибухи сталися на аеродромах в Івано-Франківську;
- вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пролунали вибухи у Дніпрі, загинула одна людина.
"Великі міста України знову зазнають нищівних ударів, - заявив радник президента України Михайло Подоляк. - Руйнівна війна Росії проти мирного населення і великих міст триває".
За останні 24 години російські війська наблизилися до Києва на 5 км, заявив у четвер високопосадовець міністерства оборони США, який побажав залишитися анонімним.
Російські сили також намагалися наблизитися до столиці з північного сходу і тепер приблизно за 40 км від неї, додав він.
Раніше фіксували, що колона російської військової техніки завдовжки у 64 км застрягла неподалік від столиці, де, за словами офіційних осіб США, українські війська обстріляли її протитанковими ракетами. Наразі незрозуміло, скільки транспортних засобів, що нині передислокувалися, належать до тієї колони.
В останні дні запеклі бої точаться в Ірпені та Бучі лише за кілька кілометрів на північний захід від Києва. Тисячі мирних жителів змушені були залишити свої домівки.
У четвер з'явилися кадри, на яких видно, як українська армія обстріляла російську військову колону неподалік від міста Бровари на підступах до столиці.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що близько половини 3-мільйонного міста виїхали, а Київ "перетворився на фортецю".
"Кожна вулиця, кожна будівля, кожен блокпост зміцнюється", - зазначив Кличко.
Десятки тисяч мирних жителів сформували загони територіальної оборони, щоб допомагати українським збройним силам захищати столицю.