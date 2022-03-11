Військова колона РФ під Києвом передислокується - нові супутникові знімки Maxar

1 година тому

Автор фото, Maxar/EPA Підпис до фото, У Берестянці на північний захід від Києва помічено вантажівки з припасами і об'єкти, схожі на реактивні системи залпового вогню

Колона російської військової техніки завдовжки у 64 км, яку фіксували на північ від Києва в перші дні війни, розпорошилася по навколишнім лісам. Про це свідчать нові супутникові знімки американської компанії Maxar.

Востаннє колону бачили біля аеропорту "Антонов" поблизу Гостомеля на північний захід від Києва, і нинішня передислокація може сигналізувати про новий наступ у бік столиці.

За даними Maxar Technologies, частина колони розташувалась у прилеглих містах.

Інші частини посіли позиції на півночі, а артилерія вже на вогневих позиціях.

У п'ятницю вранці стало відомо про нові вибухи в українських містах:

у Луцьку обстріляли аеродром та завод з виробництва реактивних двигунів. Тимчасово призупинена робота двох котелень;

вибухи сталися на аеродромах в Івано-Франківську;

вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пролунали вибухи у Дніпрі, загинула одна людина.

"Великі міста України знову зазнають нищівних ударів, - заявив радник президента України Михайло Подоляк. - Руйнівна війна Росії проти мирного населення і великих міст триває".

За останні 24 години російські війська наблизилися до Києва на 5 км, заявив у четвер високопосадовець міністерства оборони США, який побажав залишитися анонімним.

Російські сили також намагалися наблизитися до столиці з північного сходу і тепер приблизно за 40 км від неї, додав він.

Раніше фіксували, що колона російської військової техніки завдовжки у 64 км застрягла неподалік від столиці, де, за словами офіційних осіб США, українські війська обстріляли її протитанковими ракетами. Наразі незрозуміло, скільки транспортних засобів, що нині передислокувалися, належать до тієї колони.

Автор фото, Maxar/Reuters Підпис до фото, Російські війська та техніка пробираються через село Озера неподалік від аеропорту "Антонов" у Гостомелі

В останні дні запеклі бої точаться в Ірпені та Бучі лише за кілька кілометрів на північний захід від Києва. Тисячі мирних жителів змушені були залишити свої домівки.

У четвер з'явилися кадри, на яких видно, як українська армія обстріляла російську військову колону неподалік від міста Бровари на підступах до столиці.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що близько половини 3-мільйонного міста виїхали, а Київ "перетворився на фортецю".

"Кожна вулиця, кожна будівля, кожен блокпост зміцнюється", - зазначив Кличко.

Десятки тисяч мирних жителів сформували загони територіальної оборони, щоб допомагати українським збройним силам захищати столицю.