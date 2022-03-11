Вночі завдали ударів по Луцьку, Івано-Франківську, Дніпру та Чернігову

7 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Удари по Дніпру

В ніч на 11 березня російська армія вдарила ракетами по західній Україні. Вибухи пролунали також в Луцьку та Івано-Франківську.

У Луцьку ракетний удар завдали по місцевому аеродрому. Там ліквідують пожежу. У місті перестали працювати дві котельні.

Також повідомляється, що удар міг бути завданий по заводу "Мотор". Це єдине підприємство України, яке здатне здійснювати ремонт авіадвигунів РД-33. Він входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України.

В Івано-Франківську вразили аеропорт. При цьому у місті не спрацювали сирени. Мер міста Руслан Марцінків заявив, що розбереться, чому це відбулось.

Інформація про жертви від ракетних ударів у цих містах уточнюється.

У Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу загинула одна людина. Повідомляє ДСНС.

Вдарили близько 06:10 у Новокодатському районі міста. Було три авіаудари.

Одна ракета влучила поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку, а також двоповерхову взуттєву фабрику. Там пожежа.

Автор фото, ДСНС

За деякими даними, ракетні удари були також у районі Петрівки. Це територія одного з головних підприємств міста - Дніпровського металургійного заводу.

У Чернігові через нічні удари у місті не стало води. Було порушено водопровідну мережу.

Росія підтвердила, що завдала ударів по об'єктах в цих містах. У Міноборони РФ сказали, що мова йде про "об'єкти військової інфраструктури України", зокрема про виведення з ладу "військових аеродромів в Луцьку та Івано-Франківську".