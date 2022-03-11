Братські могили у Маріуполі. Що відомо про кількість жертв у місті
Обережно, фото можуть шокувати
За час війни лише у Маріуполі загинули 1300 людей, про це повідомила міська влада.
Загиблих містян ховають у братських могилах, біля будинків чи у парках.
Встановити точну кількість жертв у Маріуполі поки що неможливо, кажуть в офісі омбудсмена.
При цьому, за підрахунками ООН, від початку російського вторгнення в Україну загинули щонайменше 549 мирних жителів.
Що відомо про кількість жертв у Маріуполі й чому неможливо встановити їхню точну кількість?
Блокада та гуманітарна катастрофа
У Маріуполі гуманітарна катастрофа - немає світла, води, газу та зв'язку. Російські війська вже третю добу не дають евакуювати людей та доставити їм гуманітарну допомогу, обстрілюючи підготовлений гуманітарний коридор і все місто.
Десяту добу місто перебуває під постійними обстрілами і дев'яту добу - у повній блокаді.
У Маріуполі залишається 350 тисяч людей, з них 50 тисяч дітей, 3 тисячі з яких - немовлята, повідомила влада міста.
"Вони перешкоджають постачанню та відновленню електроенергії, води і тепла. Вони також пошкодили залізничне сполучення. Зруйнували мости, розтрощили потяги для того, щоб ми не мали можливості вивезти з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей. Вони перешкоджають постачанню продовольства, створюють нам блокаду як у колишньому Ленінграді", - написав мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Братські могили й невпізнані жертви
Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко 9 березня повідомив, що кількість жертв у місті може перевищити тисячу людей.
"За попереднім підрахунком кількість загиблих вже склала 1207 осіб, більшість з яких неможливо ідентифікувати. Не через відсутність документів", - сказав він.
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Кінець подкаст
Також невідомо, скільки ще людей перебувають під завалами. Рятувальники не можуть розбирати завали, так само як і евакуйовувати поранених та збирати вбитих через безперервні обстріли.
"Встановити реальну кількість поранених неможливо з тієї причини. Всі лікарні заповнені - загальна кількість стандартних ліжко-місць, 2,5 тис., була переповнена вже на другий день обстрілів", - написав Андрющенко у фейсбуці.
Він також повідомив тоді про першу братську могилу на 32 людини.
Керівник пресслужби мерії Маріуполя Віталій Фальковський підтвердив Financial Times, що у місті були вимушені зробити братську могилу, оскільки морги переповнені, а нормальний похорон неможливий.
"На жаль, просто надто багато тіл", - сказав він та додав, що такий крок був необхідним.
За даними Associated Press, понад 60 людей похоронили в цій могилі протягом останніх двох днів. Серед них - цивільні та солдати, які загинули внаслідок бомбардувань, а також люди, які померли через хвороби та з природних причин.
Як повідомляє "Суспільне", 10 березня комунальники поховали близько сотні людей у братських могилах на території старого закритого кладовища у центрі Маріуполя. Багатьох загиблих хоронять родичі чи сусіди на подвір'ях будинків чи у парках. Міські кладовища заміновані або обстрілюються.
Мирні жертви перевищують військові
Від початку війни в Україні російські військові вбили більше мирних мешканців, аніж загинуло в боях військових з усіх структур сектора оборони, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Кремль бомбить школи, лікарні та пологові будинки. Москва нікого не захищає - вона знищує. Вони не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною, тому атакують найбільш незахищених", - написав Резніков.
Управління верховного комісара з прав людини при Організації об'єднаних націй оцінює кількість підтверджених загиблих мешканців в Україні у понад 549 людей.
За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, з початку війни в Україні загинуло 78 дітей, поранено ще понад сто.
Водночас встановити точні дані про кількість убитих та поранених жителів міст Маріуполя Донецької області наразі неможливо, додала омбудсмен.
Така сама ситуація і з містами Волноваха та Ірпінь, додала омбудсмен.