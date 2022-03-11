Братські могили у Маріуполі. Що відомо про кількість жертв у місті

1 година тому

Автор фото, Sergiy Orlov

Обережно, фото можуть шокувати

За час війни лише у Маріуполі загинули 1300 людей, про це повідомила міська влада.

Загиблих містян ховають у братських могилах, біля будинків чи у парках.

Встановити точну кількість жертв у Маріуполі поки що неможливо, кажуть в офісі омбудсмена.

При цьому, за підрахунками ООН, від початку російського вторгнення в Україну загинули щонайменше 549 мирних жителів.

Що відомо про кількість жертв у Маріуполі й чому неможливо встановити їхню точну кількість?

Блокада та гуманітарна катастрофа

У Маріуполі гуманітарна катастрофа - немає світла, води, газу та зв'язку. Російські війська вже третю добу не дають евакуювати людей та доставити їм гуманітарну допомогу, обстрілюючи підготовлений гуманітарний коридор і все місто.

Автор фото, Суспільне Підпис до фото, Особи багатьох жертв у Маріуполі неможливо встановити через постійні обстріли та блокаду міста

Десяту добу місто перебуває під постійними обстрілами і дев'яту добу - у повній блокаді.

У Маріуполі залишається 350 тисяч людей, з них 50 тисяч дітей, 3 тисячі з яких - немовлята, повідомила влада міста.

"Вони перешкоджають постачанню та відновленню електроенергії, води і тепла. Вони також пошкодили залізничне сполучення. Зруйнували мости, розтрощили потяги для того, щоб ми не мали можливості вивезти з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей. Вони перешкоджають постачанню продовольства, створюють нам блокаду як у колишньому Ленінграді", - написав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Братські могили й невпізнані жертви

Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко 9 березня повідомив, що кількість жертв у місті може перевищити тисячу людей.

"За попереднім підрахунком кількість загиблих вже склала 1207 осіб, більшість з яких неможливо ідентифікувати. Не через відсутність документів", - сказав він.

Автор фото, Mstyslav Chernov

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Також невідомо, скільки ще людей перебувають під завалами. Рятувальники не можуть розбирати завали, так само як і евакуйовувати поранених та збирати вбитих через безперервні обстріли.

"Встановити реальну кількість поранених неможливо з тієї причини. Всі лікарні заповнені - загальна кількість стандартних ліжко-місць, 2,5 тис., була переповнена вже на другий день обстрілів", - написав Андрющенко у фейсбуці.

Він також повідомив тоді про першу братську могилу на 32 людини.

Керівник пресслужби мерії Маріуполя Віталій Фальковський підтвердив Financial Times, що у місті були вимушені зробити братську могилу, оскільки морги переповнені, а нормальний похорон неможливий.

"На жаль, просто надто багато тіл", - сказав він та додав, що такий крок був необхідним.

За даними Associated Press, понад 60 людей похоронили в цій могилі протягом останніх двох днів. Серед них - цивільні та солдати, які загинули внаслідок бомбардувань, а також люди, які померли через хвороби та з природних причин.

Як повідомляє "Суспільне", 10 березня комунальники поховали близько сотні людей у братських могилах на території старого закритого кладовища у центрі Маріуполя. Багатьох загиблих хоронять родичі чи сусіди на подвір'ях будинків чи у парках. Міські кладовища заміновані або обстрілюються.

Мирні жертви перевищують військові

Від початку війни в Україні російські військові вбили більше мирних мешканців, аніж загинуло в боях військових з усіх структур сектора оборони, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Кремль бомбить школи, лікарні та пологові будинки. Москва нікого не захищає - вона знищує. Вони не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною, тому атакують найбільш незахищених", - написав Резніков.

Управління верховного комісара з прав людини при Організації об'єднаних націй оцінює кількість підтверджених загиблих мешканців в Україні у понад 549 людей.

За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, з початку війни в Україні загинуло 78 дітей, поранено ще понад сто.

Автор фото, Mstyslav Chernov

Водночас встановити точні дані про кількість убитих та поранених жителів міст Маріуполя Донецької області наразі неможливо, додала омбудсмен.

Така сама ситуація і з містами Волноваха та Ірпінь, додала омбудсмен.