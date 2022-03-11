Війна проти України: 16 день. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Росія завдала повітряних ударів по Луцьку, Івано-Франківську, Дніпру та Чернігову. Розвідка попереджає про можливість вступу Білорусі у війну.
  • Спеціальний репортаж з Харкова. Як українські сили готуються відбити наступ Росії.
  • І тріумф українців на Паралімпіаді в Пекіні. Команда уже на другому місці у медальному заліку. Але куди повертатимуться спортсмени, коли в Україні іде війна.

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