Війна проти України: 16 день. Теленовини ВВС
У випуску:
- Росія завдала повітряних ударів по Луцьку, Івано-Франківську, Дніпру та Чернігову. Розвідка попереджає про можливість вступу Білорусі у війну.
- Спеціальний репортаж з Харкова. Як українські сили готуються відбити наступ Росії.
- І тріумф українців на Паралімпіаді в Пекіні. Команда уже на другому місці у медальному заліку. Але куди повертатимуться спортсмени, коли в Україні іде війна.
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