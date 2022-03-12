З початку війни загинули 1300 українських військових - Зеленський

1 година тому

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Президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість військових, які загинули з часу нападу Росії.

За його даними, з початку війни загинули 1300 українських військових.

"У нас загинуло десь 1300 військових людей, а у Росії - понад 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло", - сказав він під час пресконференції.

Росія про кількість загиблих російських військових говорила лише одного разу, і називала число у понад 450 солдатів.

Перевірити із незалежних джерел дані про загиблих неможливо.

"500-600 людей полонених"

Більшість російських військових, за словами Зеленського, загалом не знають, куди вони приїхали.

"Їм надули в голову, вибачте, за таке слово, своєю інформаційною політикою, що ми тут якісь нацисти", - сказав Зеленський.

Він також називав приблизні дані, скільки російських солдатів зараз перебувають в Україні в полоні,

"Думаю, що 500-600 людей на вчора, мені здається, полонених, які здалися в полон", - сказав він, додавши, що цифри змінюються, і багато російських військових переховуються чи пробираються до Росії назад.

"Чому така кількість полонених? Бо вони приїхали вбивати нас і потім побачили, що, по-перше, слабкі, а по-друге, деякі зрозуміли, хоч їм і по 18-20 років, що це вони поводяться як нацисти", - додав український президент, розповідаючи про мародерства та блокаду українських міст.

Переговори з Росією

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Нафталі Беннет може стати посередником на перемовинах Росії та України

Під час пресконференції Зеленський також заявив, що переговори з Росією могли би відбутись у Єрусалимі, за посередництва Нафталі Бенета, прем'єр-міністра Ізраїлю."Ми в цілому позитивно ставимося, і я особисто позитивно ставлюся до посередництва будь-кого. Але я не називаю пана Бенета будь-ким. Вважаю, що він може зіграти важливу роль. Перш за все тому, що Ізраїль така країна: в ній багато історії і паралелей багато", - сказав Зеленський.На думку українського президента, сьогодні "неправильно, неконструктивно" зустрічатись для перемовин у Росії, Україні чи Білорусі."Я говорю не про технічні зустрічі, а про зустрічі лідерів. Чи вважаю я, що Ізраїль може бути такою землею і особливо Єрусалим, - я вважаю, так. І я йому це сказав", - заявив Зеленський.Він зазначив, що серед країн, які можуть надати Україні гарантії безпеки, повинен бути й Ізраїль.