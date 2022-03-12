Битва за Миколаїв: "Ми виграли цей бій, але ще не війну"

Ендрю Гардінг

BBC News, Миколаїв

1 година тому

Підпис до фото, Росія обстрілює місто

Гул артилерії, приглушений сильним снігопадом, відлунює південноукраїнським містом Миколаїв, зриваючи серію повітряних сирен.

У вицвілій величі давно покинутого клубу для офіцерів флоту 29-річна Анастасія Алексєєва збирає продукти харчування, ліки і навіть саморобні сталеві пластини, вирізані з місцевих автомобілів, для використання в якості бронежилетів.

Миколаїв зараз перебуває в полі зору російської армії - війська вторглися з півострова Крим і мали більше успіхів у захопленні території в південних областях, ніж в інших місцях України.

Мірою того, як росіяни пробиваються на захід до міста, люди почали втікати, а лікарні заповнилися пораненими.

Але Анастасія вирішила залишитися, відправивши однорічну доньку з матір'ю у безпечне місце.

"Я мама своєї дитини. Але я маю допомогти, тому що знаю, як це зробити", - пояснює ВВС колишня армійський капітан.

Напад на лікарню в оточеному південно-східному місті Маріуполі у вівторок змусив її вирішити, що у неї немає іншого виходу.

"Це був найважчий момент для мене", — каже вона.

Підпис до фото, "Я мама - але я повинна залишитися", - каже екс-капітан армії 29-річна Анастасія Алексєєва

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Українські війська в місті вже більше тижня успішно зупиняють наступ Росії на захід у напрямку до Одеси.

У центрі міста Миколаївський губернатор Віталій Кім стоїть у військовому камуфляжі та пояснює, як українські солдати за допомогою свіжого підкріплення відкинули російські війська на 15-20 км на схід і навіть оточили деякі російські частини, які зараз ведуть переговори про капітуляцію.

Вони навіть готувались доставити захоплені та пошкоджені російські танки до міста, щоб показати їх жителям.

Але пан Кім попереджає, що святкувати перемогу передчасно.

"Ми перемагаємо в цій битві, але ще не в цій війні", — каже він.

Губернатор сказав, що відносно слабкі російські сили недооцінили опір місцевого населення і очікували, що їх «привітають квітами», але російське підкріплення та літаки можуть швидко переломити хід і дозволити Кремлю захопити все узбережжя Чорного моря.

"Нам потрібне закрите небо", — сказав він, маючи на увазі ідею забороненої для польотів зони, яку мав би оголосити блок НАТО.

Західний альянс поки що відкидає таку ідею, оскільки це може привести до прямого конфлікту з російськими літаками в цьому районі.

У місцевій лікарні головний лікар Олександр Дім'янов повідомив, що за останні два тижні було поранено 250 українських військових і мирних жителів, 12 - смертельно.

Троє пацієнтів, занадто хворі, щоб їх перемістили далі на захід у безпечне місце, залишилися в травматологічному відділенні.

"Ми виснажені", - сказала медсестра, яка відмовилася назвати своє ім'я.

Доктор Дім'янов показав відео своїх колег у сльозах, пояснюючи, що вони перевантажені роботою та побоюваннями, що їхні власні родини можуть постраждати.

"Вони плачуть, бо не знають, чи побачать їх знову. Вони не тікають. Вони тут працюють кожен день. У нас багато поранених, кожен день. Вони бачать кров", - сказав він.

Доктор Дім'янов також закликав Захід ввести заборонену для польотів зону.

Підпис до фото, Цивільні жителі втікали, прямуючи на захід у напрямку Молдови

Мешканці кількох житлових будинків у цивільному мікрорайоні на сході міста показали нам, куди останніми днями в їхні будинки влучили ракети чи снаряди, прорвали діри в сходовій клітці та водопровідних трубах, розбили десятки вікон.

"Вночі ракетно-артилерійський вогонь. І тут доволі страшно. Дуже голосно, особливо вночі", - розповів 17-річний Богдан Сомбераков.

На західній околиці Миколаєва він чекав на підвіз з багажем і сім'єю.

Поки він говорив, повз пройшов довгий конвой з автобусами, які везли дітей на захід до молдовського кордону та безпеки.