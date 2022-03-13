В Ірпені розстріляли журналістів зі США, один загинув. Що відомо

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Подоляк

У місті Ірпінь біля Києва, одній з найгарячіших точок війни Росії проти України, російські військові застрелили журналіста зі США, повідомила поліція Київської області.

Ще двоє журналістів поранені, додали силовики.

Заданими поліції, загиблий журналіст - Брент Ренауд, громадянин США. Він мав посвідчення журналіста The New York Times, тому спочатку його назвали представником саме цього видання.

Автор фото, Поліція

"Ми глибоко засмучені дізнатись про смерть Брента. Він був талановитим фотографом та кінопродюсером, який працював для The New York Times багато років.

Хоча він працював на видання у минулому (до 2015 року), він зараз не мав жодного редакційного завдання в Україні. Перші повідомлення про його роботу на нас з'явились через те, що він мав наше пресове посвідчення, яке видали для роботи багато років тому", - йдеться у офіційній заяві видання The New York Times.

Ще з одним пораненим напарником журналісти змогли поспілкуватись у київській лікарні, куди його доправили на лікування.

"Я зі США, ми перетнули перший міст в Ірпінь, їхали до Ірпеня знімати евакуацію населення. На блокпосту вони почали стріляти. Я бачив, що Брента поранили. Нас сюди доставила швидка", - повідомив напарник загиблого.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Першим про загибель журналіста повідомив начальник поліції Києва Андріє Нєбитов.

"Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні.

Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньовідомого медіа. Ще один журналіст поранений. Зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій", - повідомив Нєбитов.

"Професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора", - додав він.

Потім поліцейський Олександр Бугай з місця розстрілу журналістів додав подробиць.

Виявилось, що окрім загиблого 51-річного Брента поранення отримали ще двоє кореспондентів.

"У Романівці в місті Ірпінь на круговому русі відбувся обстріл преси зі США. Журналіст загинув від ворожої кулі у шию. Ще двох доправили до лікарні Охматдит", - додав поліцейський.

У місті Ірпінь складна гуманітарна ситуація. Через важкі бої між росіянами та захисниками Києва багато людей тут провели кілька тижнів під обстрілами у підвалі.

Згодом інцидент прокоментував радник голови офісу президента України Михайло Подоляк.