Патріарх Кирило благословив війська РФ на війну проти України. Як це сталось

Віталій Червоненко

BBC News Україна

15 хвилин(и) тому

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Храм Різдва Пресвятої Богородиці в селі В'язівка на Житомирщині

Російський патріарх Кирило благословив військових на війну проти України після літургії на свято Торжества православ'я у Москві. Він подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову.

У відповідь Золотов пообіцяв Кирилу якомога швидше зламати опір України.

Від обстрілів російських військ продовжують страждати у тому числі храми УПЦ Московського патріархату в Україні.

Вже зруйновані більше десяти храмів церкви, яка підпорядкована Москві. Також відомо про одного загиблого від обстрілів росіян священника УПЦ МП.

У ніч на 13 березня російська авіація також бомбила Святогірську лавру, є поранені.

Українська православна церква Московського патріархату підпорядковується патріарху РПЦ Кирилу.

Путін виправдовував війну проти України також нібито "гоніннями" на московський патріархат.

Натомість предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій засудив війну Росії проти України та вимагає припинити її. Онуфрій звертався до Кирила попросити Путіна припинити війну.

Багато священиків УПЦ МП через дії Росії та Кирила припинили поминати його як свого патріарха під час служби, що є найсильнішим знаком непокори у православному світі.

УПЦ МП мала в Україні близько 12 тисяч парафій, а автокефальна Православна церква України - близько 7 тисяч.

УПЦ МП має автономію у складі РПЦ, її предстоятель митрополит Онуфрій є постійним членом синоду РПЦ.

Православна церква України - автокефальна церква, займає 15-е місце у диптиху православних церков, вже визнана Вселенським патріархом, Олександрійським патріархатом, церквою Греції та церквою Кіпру.

ПЦУ заявляла про вбивство росіянами двох своїх священників.

Благословення та ікона

Патріарх Московський після служби вручив одному з командувачів армії вторгнення в Україну, командувачу Росгвардії, Августівську ікону Божої матері.

"Оскільки ви очолюєте Росгвардію, я хотів би, щоб цей образ був у лавах Росгвардії Російської Федерації", - заявив Кирило.

Автор фото, РПЦ

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У промові Золотова у відповідь, що прозвучала під склепіннями Храму Христа Спасителя, була обіцянка перемогти та фактично завоювати Україну.

"Ваша Святість, хочу побажати вам багато літ на славу праць ваших. Хочу запевнити вас, що війська національної гвардії разом зі збройними силами РФ виконають всі поставлені завдання під час цієї військової контроперації", - пообіцяв Кирилу Золотов.

"Так, не все йде так швидко, як хотілося б. Але це лише тому, що "нацисти" ховаються за спинами мирних громадян, старих, жінок та дітей, влаштовують вогневі позиції у дитячих садках, школах та житлових будинках. Ми дійдемо до запланованої мети крок за кроком. Перемога буде за нами", - далі роздавав обіцянки Золотов патріарху, який це сприймав з посмішкою.

Золотов пообіцяв, що подарована Кирилом ікона "захищатиме російське військо та прискорюватиме нашу перемогу" у війні з Україною.

Українські військові неодноразово показували знищену в Україні техніку Росгвардії та вбитих гвардійців.

Горять храми

За останні тижні російські війська знищили понад десять храмів УПЦ МП в Україні, ще десятки пошкоджені.

У пресслужбі УПЦ МП повідомили ВВС News Україна про принаймні одного загиблого під обстрілами росіян священника.

Загинув настоятель Свято-Троїцького храму села Грабівка Куликівського благочиння на Чернігівщині.

13 березня внаслідок обстрілу загорівся храм святителя Феодосія Чернігівського. Снаряд влучив у дах храму в Чернігові, був повністю зруйнований купол, який обвалився.

У підвалі укривались люди, які не мали можливості евакуюватися, а рятувальники не могли приїхати витягнути їх з-під завалів. Доля людей досі невідома.

Пресслужба УПЦ МП повідомляє про десятки знищених та пошкоджених храмів у Чернігівській, Житомирській, Харківській, Сумській, Київській та інших областях.

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Георгіївський храм с. Заворичі на Київщині (1873 рік)

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Храм св. Михаїла у місті Малин Житомирської області

Помовчіть, якщо не кажете правди

Раніше речник УПЦ МП отець Микола Данилевич звернувся до російських церковників з проханням, якщо не можуть казати правду про війну Росії проти України, то нехай мовчать.

Адже частина церковників заперечували війну Росії проти України та обстріли цивільних.

"Російські війська в Україні дійсно бомблять наші школи та садки, потрапляють у будинки та квартири, гине мирне населення, зокрема й діти", - написав Данилевич.

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Вознесенський храм села Бобрик на Київщині

Він додав, що бомблять у Києві та навколишніх містах - це Гостомель, Буча, Ірпінь.

"Мої парафіяни, близькі мені люди, у Бучі вже 11-й день під обстрілом і не можуть виїхати. Нерви у людей здають. Я сам пишу ці рядки під звуки гарматних пострілів. Дякувати Богу, сьогодні віддалених. Раніше було близько", - каже Данилевич.

Він каже, що у ці дні багато росіян просять вибачення у нас, українців, за ці "злодіяння російської армії і взагалі за війну, за віроломне вторгнення, за це путінське божевілля".

"Не вступатиму в дискусії з вами, а просто прошу - помовчіть. Не можете сказати правди чи не знаєте її, тоді просто помовчіть", - йдеться у його зверненні до російських священиків.

Кирило за Путіна

Автор фото, Getty Images

6 березня патріарх Кирило, якому фактично підпорядковується УПЦ МП, вирішив не засуджувати війну Росії і підтримав путінську версію подій в Україні.

Детальніше про позицію Кирила читайте у матеріалі - Російський патріарх Кирило не засудив війну в Україні і підтримав версію Путіна.

У своїй годинній промові напередодні війни, яка згодом виявилась програмним виправданням вторгнення в Україну, Путін обгрунтовував це "гоніннями" на Московський патріархат в Україні.

"У Києві продовжують готувати розправу над українською православною церквою Московського патріархату. І це не емоційна оцінка, про це свідчать конкретні рішення та документи", - заявив тоді Путін.

Він наполягав, що церковний розкол влада України "цинічно перетворила на інструмент державної політики. Нинішнє керівництво країни не реагує на прохання громадян України скасувати закони, що обмежують права віруючих".

Йдеться про закон, який зобов'язував УПЦ Московського патріархату у своїй назві вказувати приналежність до Московського патріархату.

Хоча сам Путін у промові теж вказав, що УПЦ - це Московський патріархат.

"У Раді зареєстровано нові законопроєкти, спрямовані проти духовенства та мільйонів парафіян української православної церкви Московського патріархату", - лякав Путін проєктами, який насправді не було.

Страждають території, де домінує УПЦ МП

Міста сходу і півночі України, такі як Харків, Чернігів, Суми чи Охтирка, а також східна Житомирщина, які зазнають найбільших руйнувань, переважно є православними УПЦ Московського патріархату.

Від моменту нападу Росії на Україну керівник УПЦ МП звернувся до Кирила вплинути на Путіна та припинити війну.

Проте Кирило не відреагував на такі звернення.

Частина єпископів УПЦ МП дозволили своїм священникам не поминати у молитвах Кирила, що є дуже серйозним кроком у православному світі.

Адже саме поминання є символом єдності церкви та її керівництва.

Зокрема, таке звернення щодо непоминання Кирила оприлюднила Сумська та Охтирська єпархія, яка дуже сильно постраждала від війни та обстрілів житлових кварталів.

Хоча керівництво УПЦ МП врешті не підтримало ініціативу повністю припинити поминання Кирила, проте у церкві стають дедалі радикальніші настрої щодо підпорядкування Російській православній церкві на фоні кривавої війни Росії проти України та нищення православних храмів.

Різко проти Росії та її війни виступив єпископ Іона, настоятель Іонинського монастиря Києва.

Раніше він був відомий проросійськими позиціями.

Автор фото, УПЦ

Велика частина єпископів незадоволені позицією Кирила, але не всі про це кажуть публічно.

Тернопільський та Кременецький митрополит Сергій, на території якого перебуває Почаївська лавра, оприлюднив заяву із засудженням війни Росії та Путіна проти України і відмовився від його нагороди.

Сергій також раніше вважався досить лояльним до Москви єпископом.

УПЦ Московського патріархату також повідомляє, що в деяких регіонах люди "захоплюють" їхні храми і вимагають не підкорятись Кирилу, а переходити до Православної церкви України.

Вселенський патріарх Варфоломій визнає усіх єпископів та священників України, він вказує, що вони можуть починати поминати його і долучатись до Православної церкви України.

Про такий сценарій говорять експерти, але відкрито в УПЦ МП таку можливість воліють не озвучувати.