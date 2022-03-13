Херсонська влада про спробу "референдуму": російський корабель, іди...

1 година тому

Автор фото, facebook/ігор колихаєв Підпис до фото, Мер міста Ігор Колихаєв (праворуч) запевняє, що місцева влада працює і вирішує проблеми міста

Обласна і міська влада Херсонщини запевняють, що спроби провести так званий референдум про створення "Херсонської народної республіки" не будуть реалізовані. Херсон був, є і буде частиною України, наголошують керівники.

У соцмережах з'являлися повідомлення про те, що росіяни намагатимуться організувати "референдум" вже найближчими днями і нібито роздавали місцевим депутатам методички щодо цього.

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв у Facеbook запевнив, що депутати міської ради не визнають спроб створити на території Херсонщини "республіку".

"Депутати Херсонщини ніколи не визнають спроб створити на території Херсонської області "народну республіку" та заграбастати частину України. У нас єдина відповідь окупантам: "Руський воєнний корабль, іди на …", - пише мер.

"Україна - суверенна та єдина. Від сходу до заходу, від півдня до півночі. Все інше це провокація та підлі інсинуації ворога", - запевняє міський голова.

12 березня більшість депутатів Херсонської обласної ради - 44 особи - проголосували за збереження Херсонської області у складі України. Загалом у складі облради 64 депутати.

Голосування проходило у Zoom і всі, хто брав у ньому участь, проголосували проти заснування "ХНР". За словами Ігоря Колихаєва, деякі депутати облради не змогли вийти в Zoom для участі у голосуванні, тому не можна заявляти, що рішення було ухвалено одностайно, проте більшість голосів є незаперечною.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, реагуючи на інформацію про спроби "референдуму", порівняв їх із подіями на Донбасі у 2014 році.

"За методичкою 2014 року РФ відчайдушно намагається провести бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція", - написав він.

Він закликав уряди країн продовжувати запроваджувати санкції проти режиму Путіна, аби знекровити його систему та примусити до миру.

"Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Херсон є і завжди буде Україною", - наголосив міністр.

Російські війська взяли Херсон під контроль 3 березня. Будівля мерії зайнята, проте обласний оперативний штаб продовжує працювати, вирішуючи проблеми місцевих мешканців. Близько десятка вулиць Херсона залишаються без електропостачання. Місцева влада повідомляла про випадки мародерства російських військових.