В уряді запевняють, що голоду не буде, бо харчів великі запаси. Чи все так оптимістично

1 година тому

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Міністерство аграрної політики та продовольства запевняє, що Україна має великі запаси продуктів і це дозволить їй уникнути дефіциту харчів під час війни.

Навіть якщо виробництво зупиниться, зараз Україна має все необхідне в досить великих запасах, запевняють в МінАПК.

Водночас в уряді визнають, що найбільшою проблемою на сьогодні є логістика через військові дії.

Незалежні експерти також попереджають, що під загрозою посівна кампанія.

Виробляє більше, ніж споживає

"Станом на сьогодні у нас достатньо резервів продукції для нашого споживання. Україна виробляє продукції у п'ять разів більше, ніж її внутрішнє споживання", - розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Наприклад, пшениця. Україна за рік споживає вісім млн тонн. Зараз ми маємо близько шести млн тонн. А влітку вже буде врожай озимих. Із кукурудзи у нас є дворічний запас. Ми споживаємо сім млн ​​тонн, а маємо 15 млн тонн. Соняшникової олії у нас ще на п'ять років. Цукру - півторарічний запас", - запевнив урядовець.

Водночас він наголосив, що зараз важливо виробникам продовжувати роботу. За його словами, посівна-2022 буде найскладнішою за всю історію незалежності України. Він закликав агровиробників подавати до міністерства інформацію про фактичний стан підготовки до посівної та вказувати потреби.

Автор фото, Getty Images

"Ми допомагаємо зв'язатися з постачальниками відповідних ресурсів. Ми повинні посіяти 15 млн гектарів, на три млн гектарів виробники вже реєструвалися. Ми закликаємо всіх приєднатися до цієї ініціативи. Це допоможе скоординуватися" , - зазначив один з керівників аграрного міністерства.

"Мінеральні добрива вже закуплені на 80%. Цього достатньо, щоб отримати врожайність вище за середній рівень. Насіння на 75% вже в Україні. Засоби захисту є на 55%. У нас ще є час розв'язати питання цієї невеликої нестачі до травня-червня. Паливо плануємо отримувати шляхом налагодження транспортування, зміни напрямків", - оптимістично заявив заступник міністра АПК Тарас Висоцький.

Експорт зупинений, але посівна під загрозою

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Головною причиною достатніх запасів продовольства в Україні є зупинення експорту продукції.

Україна посідає п'яте місце у рейтингу найбільших світових експортерів пшениці та третє місце серед експортерів ячменю.

Кабінет міністрів заборонив експорт до інших країн великої рогатої худоби, м'яса з неї та їстівних субпродуктів, жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі. На експорт пшениці, кукурудзи та м'яса курей уряд запровадив автоматичні експортні ліцензії. Всі інші види аграрної продукції можна вільно експортувати.

Такі обмеження, зазначає експортно-аналітичний центр BRDO, є легітимними інструментами регулювання під час війни і не порушують норм міжнародних зобов'язань в рамках угод Європейського союзу та Світової організації торгівлі, куди входить Україна.

Водночас експерти незалежного центру вважають, що хоча українці вже готуються до початку посівної кампанії, вона перебуває під великою загрозою.

"Учасники агропродовольчого ринку визначають 1 квітня як "точку неповернення" - це критична дата для початку весняно-польових робіт", - вказують у BRDO.

Проте за прогнозами експертів, з урахуванням перехідних залишків та за можливості засіяти хоча б 30% площ України, держава зможе забезпечити потребу у внутрішньому споживанні.