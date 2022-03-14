Парламент ухвалить закон про "тимчасово окуповані" території, захоплені російською армією. Що це означатиме

51 хвилин(и) тому

Автор фото, facebook/bucharada.gov.ua

Верховна Рада готується ухвалити закон, який визначатиме території, захоплені російськими військами, тимчасово окупованими.

Право визначати ці території окупованими під час воєнного стану буде надане Раді національної безпеки і оборони, а президент затверджуватиме таке рішення РНБО своїм указом.

Про це повідомила представниця фракції "Слуга народу", заступниця голови комітету ВРУ з питань правової політики Ольга Совгиря.

Спеціальний правовий режим

"На розгляд Верховної Ради України подано законопроєкт, за яким Рада національної безпеки і оборони України тимчасово, в період воєнного стану, матиме повноваження визнавати окремі тимчасово утримувані російськими військами території України як тимчасово окуповані, а відповідно і деокупованими після їх звільнення. Таке рішення РНБО буде вводитися в дію указом президента", - вказує вона.

Проєкт закону передбачає, що на тимчасово окупованих територіях буде встановлений спеціальний правовий режим.

Він передбачатиме, зокрема, заборону на проведення на них виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцевих і будь-яких інших референдумів та невизнання Україною наслідків у разі їх проведення окупаційною владою.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На одній із вулиць Херсона, який перебуває під контролем російських військових

Проєкт закону також передбачає, що в залежності від конкретної ситуації і військової обстановки на тих чи інших окупованих територіях РНБО матиме повноваження запроваджувати додаткові заходи з метою їх деокупації. Серед цих заходів - "перешкоджання встановленню на них окупаційної влади і використання їх для подальшого наступу російських військ".

Окремо закон роз'яснюватиме такі питання, як право власності на майно і його успадкування, здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території, переміщення товарів тощо.

38 зрадників

Впродовж 19 днів війни російські військові встановили контроль над деякими населеними пунктами Херсонської, Запорізької, Донецької, Київської областей. Проте офіційної інформації про кількість та перелік окупованих населених пунктів немає.

Натомість у соціальних мережах багато інформації про те, як поводяться російські армійці в окупованих містах. Про пограбування магазинів, будинків, квартир - десятки дописів та відео.

У кількох містах росіяни викрали міських голів. Це мери у Запорізькій області - Дніпрорудного Євген Матвєєв та Мелітополя Іван Федоров.

У захоплених містах люди виходять на акції протесту під державними прапорами.

Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує 38 кримінальних проваджень за фактами сприяння російським окупантам українськими посадовцями і правоохоронцями, і не лише на окупованих територіях. Усі вони відкриті за статтею 111 Кримінального кодексу України - "державна зрада".