Керівники урядів Польщі, Чехії та Словенії їдуть у Київ до Зеленського

1 година тому

Автор фото, Ukrinform

Прем'єр-міністр Польщі Моравецький, прем'єр-міністр Чехії Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янша зустрінуться з президентом України Зеленським у Києві, повідомив уряд Польщі.

Там вказують, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький та віцепрем'єр-міністр, голова комітету з питань національної безпеки та оборони Ярослав Качинський разом із прем'єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою та прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншою їдуть сьогодні до Києва як представники Європейської Ради.

Заплановані зустрічі з керівником уряду України Денисем Шмигалем і президентом України Володимиром Зеленським.

Поїздка організована за погодженням з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Метою візиту є підтвердження однозначної підтримки всім Європейським Союзом суверенітету та незалежності України та представлення широкого пакету підтримки українській державі та суспільству.

Міжнародне співтовариство інформується про візит делегації через міжнародні організації, зокрема ООН.

Триває 19-й день російського вторгнення в Україну. Росіяни намагаються взяти в оточення столицю і підібратись до Києва з північного заходу з боку Бучі та Ірпеня, а зі сходу - до Броварів.

Поїздка до Києва є досить ризикованим кроком і може мати великі ризики щодо безпеки.

Експерти згадують, що під час війни Росії проти Грузії у 2008 році президенти України та Польщі відвідали Тбілісі.