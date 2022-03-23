Шольц закликав покласти край німецькій залежності від енергоносіїв з РФ

20 хвилин(и) тому

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав якомога швидше покласти край німецькій залежності від імпорту російської нафти, газу та вугілля.

Він також заявив, що європейські санкції проти Росії мають бути не короткостроковими, а розрахованими на триваліший період.

"Європа разом зі своїми друзями ввела нечувані за своєю жорсткістю санкції щодо такої величезної країни. Видно, що вони діють. У рамках цього ми також думаємо про інструменти, які матимуть такий самий ефект на агресора, але водночас мали б мінімальні наслідки для економічного розвитку у нас", - сказав Шольц на пресконференції у Берліні.

Президент Володимир Зеленський минулого тижня у зверненні до Бундестагу жорстко розкритикував керівництво Німеччини у потуранні Росії тим, що на перше місце поставили не людські життя, а економічні інтереси.

21 березня Володимир Зеленський також звернувся до німецького народу і закликав чинити тиск на владу, аби домогтися припинення економічної співпраці з Росією.

Багато хто на Заході висловлює невдоволення тим, що, попри розпочату Росією війну, європейські країни продовжують закуповувати в Росії вуглеводні, фінансуючи таким чином економіку РФ та її військову кампанію.

Автор фото, Europe Beyond Coal Підпис до фото, Це дані станом на 8-00 23 березня

На сторінці проєкту Europe Beyond Coal встановлений лічильник, який показує, скільки грошей Євросоюз та кожна країна окремо спрямували на придбання російських енергоресурсів з початку бойових дій в Україні 24 лютого.

Ця сума наближається до позначки 18 млрд євро.