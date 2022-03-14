Обстріли Києва, додаткові санкції і пікет будинків російських олігархів у Лондоні. Теленовини ВВС 14.03.2022
У випуску 14 березня:
- Обстріли житлових будинків у Києві і телевежі біля Рівного. Із Маріуполя змогли виїхати цивільні.
- Європейський союз затверджує додаткові санкції проти Росії. Наскільки вони вдарять по російській економіці?
- Чи допоможе Путіну Сі Цзінь Пін? США попереджає, що Росія просить Китай про військову допомогу.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.