Обстріли Києва, додаткові санкції і пікет будинків російських олігархів у Лондоні. Теленовини ВВС 14.03.2022

1 година тому

У випуску 14 березня:

Обстріли житлових будинків у Києві і телевежі біля Рівного. Із Маріуполя змогли виїхати цивільні.

Європейський союз затверджує додаткові санкції проти Росії. Наскільки вони вдарять по російській економіці?

Чи допоможе Путіну Сі Цзінь Пін? США попереджає, що Росія просить Китай про військову допомогу.

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