Обстріли Києва, додаткові санкції і пікет будинків російських олігархів у Лондоні. Теленовини ВВС 14.03.2022

У випуску 14 березня:

  • Обстріли житлових будинків у Києві і телевежі біля Рівного. Із Маріуполя змогли виїхати цивільні.
  • Європейський союз затверджує додаткові санкції проти Росії. Наскільки вони вдарять по російській економіці?
  • Чи допоможе Путіну Сі Цзінь Пін? США попереджає, що Росія просить Китай про військову допомогу.

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