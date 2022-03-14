Обстріл пологового у Маріуполі. Жінка і новонароджена дитина загинули

29 хвилин(и) тому

Автор фото, АР Підпис до фото, Ця вагітна жінка на фото не вижила. Її немовля теж. Це наслідки обстрілу Росією Маріуполя

Вагітна жінка, яка була поранена під час обстрілу Росією пологового будинку в Маріуполі, померла разом із дитиною.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на лікарів Маріуполя.

Пологовий будинок і дитячу лікарню обстріляли 9 березня. Тоді загинуло троє людей, серед них дитина. 17 людей отримали поранення.

На одному з фото, зроблених на місці обстрілу, видно, як вагітна жінка лежить на ношах. Цей кадр опублікували багато світових ЗМІ.

Про смерть жінки розповів хірург Тимур Марін в коментарі агенції Associated Press.

Загибель жінки підтвердив і фотограф Євген Малолєтка, чию зйомку з місця вибуху опублікували світові ЗМІ.

Після обстрілу жінку перевезли до іншої лікарні.

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Дитина народилася шляхом кесаревого розтину, але не мала ознак життя.

Коли лікарям стало зрозуміло, що дитина народилася мертвою, вони спробували реанімувати матір.

Через 30 хвилин зрозуміли, що безсилі її врятувати.

Хірург Тимур Марін розповів, що у жінки був роздроблений таз. Їй відірвало ногу.

Медики намагалися її врятувати. Коли жінка зрозуміла, що втратила дитину, вона закричала: "Вбийте мене зараз!"

Лікарі розповіли, що вони не дізналися її імені. Тіло забрали її чоловік та батько.

Після обстрілу пологового будинку в Маріуполі Twitter видалив два пости посольства Росії в Лондоні, в яких стверджувалося, що атака була сфальшована.

У твітах посольства РФ також були закиди про те, що лікарня на той час не працювала, а поранені жінки з фото були акторками.

Посольство також накинулось на іншу вагітну жінку, яку сфотографували після обстрілу.

Зображення Мар'яни Підгурської з закривавленим обличчям широко розійшлося у світових ЗМІ.

У відповідь на заяву росіян про те, що жінка не була вагітна, група дезінформації ВВС знайшла докази, що доводять протилежне.

Після заяви посольства РФ в акаунті дівчини в інстаграм багато людей написали прокляття і звинувачення.

Коли ця історія набула розголосу користувачі соцмереж з України почали писати їй слова підтримки.

Мар'яна Підгурська народила на другий день після вибуху. У неї - дівчинка.

На фото з пологового видно, що вона була у тій самій закривавленій піжамі, що і під час вибуху. Маріуполь багато днів перебуває в облозі. Люди там не мають їжі, води, світла і тепла.

У місті, яке постійно обстрілюють, померло понад дві тисячі людей.

Росія спочатку заперечувала обстріл пологового.

Згодом голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що пологовий таки обстріляли, але там не було вагітних, а розміщувалась база батальйону "Азов".

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл пологового у Маріуполі звірством.