Бунт проти Кирила. Чи може УПЦ через війну розірвати з російським патріархатом

Віталій Червоненко

BBC News Україна

23 хвилин(и) тому

Автор фото, УПЦ

"Кирило став патріархом тільки Росії, і аж ніяк не України", - скаржиться у розмові з ВВС News Україна впливовий митрополит Української православної церкви Московського патріархату.

Вже 15 єпископів УПЦ МП офіційно заявили, що їхні єпархії припинили поминати патріарха Кирила через його підтримку війни Росії проти України. Вони прагнуть до незалежності від Російської православної церкви.

Як кажуть в українській церкві, охочих до незалежності від РПЦ єпископів може бути більше половини.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій жорстко засуджує дії Росії. Він звертався до Кирила вплинути на президента Путіна, щоб зупинити війну.

УПЦ підпорядковується РПЦ, а митрополит Онуфрій є членом священного синоду Московського патріархату.

Проте Кирило фактично благословив російських військових на війну й після літургії подарував командувачу Росгвардії ікону, а той у відповідь пообіцяв швидше захопити Україну.

Російські війська знищили десятки храмів УПЦ, є загиблі священики. У церкві багато незадоволених, які хочуть зібрати архієрейський собор та ухвалити рішення про відхід від РПЦ.

Але керівництво намагається залагодити проблему і закликає до холодного розуму, вказуючи, що зібрати собор в умовах війни неможливо.

Автор фото, Youtube Підпис до фото, Патріарх Кирило дарує ікону командувачу Росгвардії

Зараз в Україні діють дві великі православні громади: Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) та автокефальна Православна церква України (ПЦУ), яку визнали чотири з 14 інших помісних церков.

За останніми даними, УПЦ МП перед початком російського вторгнення мала близько 12 тисяч парафій, ПЦУ - близько 7 тисяч.

ВВС News Україна поспілкувалась з представниками різних політичних крил в УПЦ та експертами, щоб зрозуміти, чи чекає на церкву розрив із Москвою через війну Путіна проти України.

Протест проти Кирила

13 березня патріарх Кирило після служби на свято Торжества православ'я фактично благословив російських військових на війну проти України. Кирило подарував командувачу Росгвардії Золотову ікону, а той публічно пообіцяв Кирилу завоювати Україну.

"В оточенні Кирила не вистачило смекалки - не на службі привітати, а десь на обіді. Патріарх розгубився, коли Золотов те все почав говорити. Виходить, хотів не хотів, а війну благословив", - розповідає ВВС News Україна один з впливових єпископів УПЦ МП.

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Храм УПЦ, спалений біля Києва

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Багатьох у церкві це шокувало і стало черговим свідченням, що "Кирило став патріархом тільки Росії, і аж ніяк не України".

"Публічні привітання патріарха Кирила очільнику Росгвардії під час літургії - це демонстрація однозначності позиції керівництва РПЦ щодо війни в Україні. Тепер ніхто не може сказати, що провід цієї церкви мав на увазі щось інше, окрім підтримки російської агресії проти України", - розповів ВВС News Україна богослов Кирило Говорун.

УПЦ кілька разів зверталась до Кирила та РПЦ посприяти припиненню війні та гибелі людей, проте її звернення проігнорували.

Після перших скандальних заяв Кирила на підтримку війни Путіна в УПЦ почала ширитись ініціатива припинити поминати патріарха, що є сильним знаком непокори у православному світі.

Кирила це розгнівало, він назвав тих, хто відмовився від поминання, "невірними".

Але поминати перестали не просто священники, а й єпископи.

При цьому, як визнав речник УПЦ отець Микола Данилевич, аж 15 єпархій офіційно ухвалили рішення не поминати Кирила.

За даними УПЦ та ВВС News Україна, такі рішення на рівні єпархіальної ради ухвалили:

Митрополит Івано-Франківський і Коломийський Серафим

Митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський Антоній

Митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор

Митрополит Могилів-Подільський і Шаргородський Агапіт

Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир

Митрополит Сумський і Охтирський Євлогій

Митрополит Вінницький і Барський Варсонофій

Митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим

Митрополит Львівський і Галицький Філарет)

Митрополит Черкаський і Канівський Феодосій

Архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл

Єпископ Рівненський і Острозький Пимен

Митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин

Митрополит Кам'янець-Подільський і Городоцький Феодор

Митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф

Як вказують єпископи з цього списку, з якими спілкувалась ВВС, це тільки ті, хто наважився закріпити рішення формально.

А є ще багато єпископів, хто благословив не поминати Кирила без письмового рішення.

Загалом в УПЦ 53 єпархії, сім з яких розташовані на території анексованого Криму та самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

При чому деякі західні єпархії не тільки вирішили не поминати Кирила, а й звернулись до Онуфрія негайно скликати архієрейський собор та вийти з РПЦ.

Тоді ж з'явилась реакція від керуючого справами УПЦ митрополита Антонія, який застеріг від різких кроків.

"Не піддавайтеся на провокації! Усі церковні питання слід розглядати і вирішувати виключно в рамках канонів та соборного розуму. І все це має відбуватися не під гуркіт розривів, а у мирі Христовому та молитві. Емоції у справі вирішення будь-яких питань не найкращий порадник", - заявив він.

Що насправді думають в УПЦ

Як розповіли кілька єпископів УПЦ, загалом настрій там схиляється у бік "від Москви". І більшість єпископів це підтримують, але різких кроків ніхто робити не планує.

"Треба діяти канонічно - робити опитування і збори громад, визначити, що більшість хоче автокефалії", - каже один з митрополитів.

Або ж просто повернутись до звернення єпископів УПЦ ще від 1990 року до Москви про автокефалію.

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Те прохання направляв ще митрополит Філарет, під ним стоїть підпис навіть нинішнього предстоятеля УПЦ Онуфрія.

"Якщо Кирило не дасть автокефалії, тоді наступний крок - звертатись до предстоятелів помісних церков", - каже співрозмовник.

Щодо приєднання до ПЦУ, каже співрозмовник, наразі настроїв у єпископів немає.

Рішучості співрозмовника педалювати питання автокефалії ми не почули. Хоча його дуже засмучує, що під час війни його часто називають "російським єпископом".

Вселенський патріарх Варфоломій визнає канонічними усіх єпископів та священиків УПЦ та неодноразово запрошував їх приєднуватись до Православної церкви України.

З таким закликами останніми днями неодноразово виступав предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Проте в УПЦ МП називають Епіфанія "неканонічним", спілкування з Вселенським патріархом розірвали, а тому зближення наразі є досить проблематичним.

Голова синодального інформаційного відділу УПЦ митрополит Климент у розмові з ВВС News Україна рішуче заперечив будь-яке зближення з ПЦУ і наголосив, що до закінчення війни жодних серйозних кроків робити не варто.

"Майбутнє УПЦ буде визначатись соборно, усім єпископатом. Сьогодні не те, що єпископи зібратись не можуть, у деяких єпархіях, як у мене, територія єпархії поділена на кілька шматочків і між ними немає зв'язку", - розповів владика.

Через війну поки що скликати архієрейський собор ніхто не буде.

"Тому сьогодні розуміння шляхів церковного життя у майбутньому може бути хіба що на рівні окремих роздумів, які не завжди відповідатимуть реальним перспективам. Реальні, законні, відтак, авторитетні рішення можуть прийматись лише архієрейським собором", - каже він.

Перед собором ще й мають відбутись наради з духовенством і мирянами.

"Зараз я не уявляю, як це можна зробити за існуючих реалій. Я перебуваю на Чернігівщині, сюди заїхати чи навпаки виїхати не можна. Важливі речі слід робити не на швидку руку", - додав він.

Владика наполягає, що єдиною канонічною і життєздатною церквою в Україні є УПЦ на чолі з митрополитом Онуфрієм. Негативна риторика щодо ПЦУ незмінна.

Що буде далі з православ'ям в Україні

Співрозмовник ВВС в Православній церкві України вказує, що жодних серйозних перемовин щодо якогось масово приєднання до них представників УПЦ МП немає.

"Там ідуть рухи і бажання знизу, а зверху ми бачимо заціпеніння керівництва. Чогось серйозного можна чекати після війни, коли ветерани та біженці повернуться додому", - вважає співрозмовник.

Опитані ВВС експерти вказують, що в УПЦ чекатимуть закінчення війни. І вже діятимуть за її результатами.

Священник і богослов Кирило Говорун, який очолював відділ зовнішніх церковних зносин УПЦ МП, у розмові з ВВС News Україна каже, що крок з непоминанням Кирила поки що швидше символічний рух.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Про примирення і об'єднання предстоятелів двох церков говорити ще дуже рано

Хоча і він викликав гнів у Москві.

"Це радше спроба заспокоїти себе і самонавіювання. Серйозним цей хід назвати не можна", - каже Говорун.

І пояснює, що він не має церковних наслідків, бо священники і єпископи перебувають у підпорядкуванні МП через митрополита Онуфрія, який і далі поминає патріарха.

Говорун вважає, що УПЦ МП не зможе зберегтися у тій формі та на підставі ідей, які виникли після утворення ПЦУ в 2018 році - протистояння з Вселенським патріархатом.

За його словами, розкол в УПЦ буде назрівати, рано чи пізно з цим щось потрібно буде робити.

"Те, що раніше виглядало як одна планета, перетворилося на пояс астероїдів - якщо ви дозволите мені таку аналогію. Відстань між астероїдами дедалі збільшується, що ми спостерігаємо у зростаючих розбіжностях між різними групами всередині УПЦ", - описує він ситуацію в церкві.

Одні вимагають припинити поминати патріарха Кирила, інші готові йти далі й вимагати від нього автокефалії. А треті далі орієнтуються на Росію.

Але все це він називає ілюзією виходу з кризи.

А вихід він бачить у відновленні спілкування з Православною церквою України та Вселенським патріархатом.

"Шлях з цієї безвиході один - визнати свої помилки, відновити спілкування з вселенським православʼям та розпочати консультації з ПЦУ щодо возз'єднання", - вважає Говорун.

Адже саме ПЦУ є автокефальною церквою, хоч і визнаною поки що тільки чотирма церквами з 14.

Але зараз майбутні консультації з ПЦУ виглядають дуже примарними, хоча війна й здатна все докорінно змінити.