ЄС затвердив четвертий пакет санкцій для Росії. Які обмеження заплановані

57 хвилин(и) тому

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Європейський Союз затвердив четвертий пакет санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб, а також окремих секторів економіки Російської Федерації.

Своїм рішенням Рада ЄС встановила заборонити будь-які операції з певними державними підприємствами РФ, заборонити надання будь-яких послуг кредитного рейтингу, а також закрити доступ до будь-яких послуг за підпискою, пов'язаних з кредитною рейтинговою діяльністю, будь-яким російським фізичним або юридичним особам.

Також ЄС розширить перелік осіб, пов'язаних з російською оборонно-промисловою базою, на яких накладаються жорсткіші експортні обмеження щодо товарів подвійного призначення та товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному покращенню оборонного та безпекового сектору Росії.

Будуть заборонені нові інвестиції в енергетичний сектор Росії, а також накладені комплексні експортні обмеження на обладнання, технології та послуги для енергетичної галузі.

Обмеження ЄС стосуватимуться і торгівлі чавуном та сталлю, а також предметів розкоші.

Майбутні санкції зачеплять олігархів, лобістів і пропагандистів, пов'язаних з Кремлем, а також ключові компанії у секторах авіації, військового та подвійного використання, суднобудування та машинобудування.

Ці законодавчі акти невдовзі опублікують в офіційному журналі ЄС.

Раніше очікувалося, що четвертий пакет санкцій передбачатиме нові обмеження проти найбільших російських нафтових компаній. Але цього не сталося.

Санкції від усього світу

Раніше санкції проти 11 осіб, які працюють у секторі оборони РФ, запровадили США. Зокрема, обмеження стосуються керівників міністерства оборони Росії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Орландо, штат Флорида, перестали продавати російські товари

У вівторок уряд Великої Британії оголосив про заборону на експорт до Росії товарів класу люкс, а також запровадив нові імпортні тарифи на сотні ключових товарів.

"Уряд Великої Британії сьогодні оголосив про заборону на експорт в Росію високоякісних товарів класу люкс, а також запровадив нові імпортні тарифи на сотні ключових товарів, які на 35 процентних пунктів підвищили поточні ставки", - йдеться у повідомленні британського уряду.

Підвищення тарифів торкнеться горілки та, ймовірно, автомобілів класу люкс, модного одягу та творів мистецтва.

Британський уряд переконаний, що ці заходи завдадуть максимальної шкоди прибічникам Путіна, мінімізуючи вплив на британський бізнес.

Гуманітарна допомога

Британський уряд також запустив спеціальний сайт "Дім для України" для тих, хто готовий прийняти українців, вимушених тікати від збройної агресії РФ. Україну вже покинули понад 2,8 млн людей, повідомляє ООН.

Організація Об'єднаних Націй додатково надасть 40 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні

Загалом від початку війни міжнародні партнери надали Україні гуманітарну допомогу медичними товарами на суму понад 50 млн доларів

16 березня Міжнародний суд ООН винесе рішення про негайні заходи у справі "Україна проти Росії" щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду.