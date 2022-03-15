Війна проти України: 20 день. Теленовини ВВС

У випуску 15 березня:

  • Київ готується до оборони. В столиці дві ночі діятиме комендантська година. Водночас до Зеленського приїхали три європейські прем'єри.
  • Через війну з України виїхали три мільйони людей. Найбільше до Польщі. На кордоні вже немає місць для біженців.
  • З Брюсселя стежимо за кроками Євросоюзу, який намагається зупинити російську агресію.

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