Західні бренди, які не пішли з Росії. Чому?

Майкл Рейс

Бізнес-кореспондент, BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Російське вторгнення до України змусило багато західних компаній цуратися Росії, але дехто залишає свої магазини, торговельні точки та готелі відкритими в цій країні, твердячи, що просто не можуть їх закрити.

Серед них - Marks&Spencer, Burger King, а також готельні групи Marriott та Accor. Вони твердять, що вийти з Росії їм не дають складні умови в угодах з франшизи.

Ці фірми передали свій бізнес в Росії третім сторонам і не мають контролю над закладами, на яких написане їхнє брендове ім'я.

Загалом на подібних умовах нині працюють близько тисячі магазинів чи готелів цих брендів у Росії.

Наприклад, M&S має 48 магазинів, а Burger King - 800 ресторанів, що й досі працюють. Marriott має 28 готелів у Росії, а Accor - 57.

Багато західних фірм роками чи навіть десятиріччями укладали подібні угоди, щоб вести бізнес в Росії.

Наприклад, магазинами Marks&Spencer опікується турецька компанія FiBA, яка від 1999 року має права на продаж товарів цього бренду у Східній Європі. У M&S заявили, що вже припинили постачання нових товарів FiBA через війну в Україні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Burger King каже, що його угоди в Росії важко змінити

Тим часом у мережі ресторанів швидкого харчування Burger King розповіли BBC, що їхні договори франшизи для роботи в Росії "є довготерміновими юридичними угодами, які не так легко змінити в осяжному майбутньому".

Готельна група Marriott, IHG та французька Accor, яка має у своєму управлінні такі готельні бренди як Ibis та Novotel, також мають подібні договори у Росії.

У Marriott ВВС заявили, що в Росії готелями керує третя сторона, але також додали, що "продовжують оцінку того, чи можуть ці готелі залишатися відкритими в Росії".

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Франчайзинг є певною моделлю ведення бізнесу, коли продаж товарів чи послуг певного бренду здійснюються третьою стороною з дотриманням умов, прийнятих у материнській компанії.

Таку модель західні фірми часто використовували, аби зайти на ринки пострадянських країн, якщо вважали, що не мають достатньо "досвіду" та знання місцевих умов, аби зробити це самостійно.

"Як звичайна людина ви, звісно, думаєте: чому вони просто не закриють свої магазини? Але з точки зору бізнесу та права, зробити щось і справді важко без серйозних юридичних наслідків", - пояснює фахівець з договорів франчайзингу з Bird&Bird Грейм Пейн.

Ці наслідки будуть особливо неприємними, якщо власник франшизи, яку зазвичай західні компанії укладали на 10 і більше років, звернеться до суду.

Втім, як пояснила ВВС партнер у Bird&Bird Вікторія Гоббз, якщо стане відомо про зв'язки власника франшизи із російським президентом Володимиром Путіним, який перебуває під західними санкціями, то з точки зору британського законодавства, це може бути підставою для розірвання угоди на франшизу.

Тим часом усі фірми заявили про свою підтримку України у протистоянні з Росією і намагаються довести це справами:

Accor, що має 57 готелів у Росії та персонал у 3500 людей під своїм брендом, призупинив відкриття нових готелів та обслуговування у готелях, що підпадають під санкції,

Burger King спрямовує свою виручку від ресторанів у Росії на гуманітарні потреби,

Marriott and IHG Hotels & Resorts, що має 28 готелів в Росії під своїм брендом, також зупинив інвестиції та закрив свій корпоративний офіс у Москві, який напряму належав компанії,

M&S спрямував понад 1,5 млн фунтів на гуманітарну допомогу біженцям у вигляді пальт та теплого одягу.

Із брендів, які все ще залишаються в Росії, у компанії Yum Brands, якій належать KFC та Pizza Hut, кажуть, що вже завершують укладання угоди із головним власником франшизи про призупинення діяльності Pizza Hut в Росії.

Як припускає Вікторія Гоббз із юридичної фірми Bird&Bird, компанії "дуже стурбовані" репутаційними ризиками для їхнього бренду через продовження діяльності в Росії, і що на них сильно тисне громадська думка та заклики до бойкоту їхніх товарів та послуг.