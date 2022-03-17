Зеленський - Німеччині: не будуйте в Європі стіну між свободою і неволею

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Президент України Володимир Зеленський звинуватив керівництво Німеччини у потуранні Росії тим, що на перше місце було поставлено не людські життя, а економічні інтереси.

Різкі заяви президента пролунали під час відеозвернення наживо перед депутатами Бундестагу.

Він звинуватив Німеччину у створенні "стіни між свободою і неволею посеред Європи" і закликав Берлін зруйнувати цю стіну так само, як був зруйнований Берлінський мур між Західною і Східною Німеччиною у 1989 році.

"Економіка, економіка, економіка"

"Я звертаюсь до вас після того, як ми побачили, скільки зв'язків ваші компанії залишили з Росією, з державою, яка просто використовує вас і ще деякі країни, щоб фінансувати війну", - заявив Володимир Зеленський.

"За три тижні війни за наше життя, за нашу свободу ми переконалися у тому, що відчували раніше і що ви, напевно, не всі поки що помічаєте. Ви ніби знову за стіною. Так, не за Берлінською. Але за стіною посеред Європи між свободою і неволею. І стіна ця міцнішає з кожною бомбою, яка падає на нашу землю. З кожним рішенням, яке не приймається заради миру", - наголосив президент.

Автор фото, Deutscher Bundestag Підпис до фото, Німецькі депутати вітали Володимира Зеленського стоячи

Зеленський згадав позицію ФРН у питанні добудови газогонів "Північний потік", наголосивши, що Україна завжди наполягала: "північні потоки - це зброя і підготовка до великої війни".

"А ми чули у відповідь: все ж таки це економіка, економіка, економіка. А це був цемент для нової стіни", - наголосив він.

Аналітики також нагадують про стриману позицію Німеччини у питанні постачання зброї Україні, попри те, що країна є одним із найбільших експортерів озброєння.

Уряд Олафа Шольца - коаліція соціал-демократів, зелених і лібералів, що прийшов до влади наприкінці минулого року, - обіцяв виборцям дотримуватись обмежувальної політики щодо експорту зброї, не допускаючи її постачання у кризові регіони.

Натомість Німеччина надавала допомогу у створенні польового шпиталю, пропонувала лікувати поранених військових у Німеччині і надіслала в Україну п'ять тисяч касок.

"Зруйнуйте цю стіну!"

"Коли ми запитували вас, що має зробити Україна, щоб стати членом НАТО, бути у безпеці і мати гарантії безпеки, ми чули у відповідь - рішення такого на столі поки що немає і ближчим часом не буде. Як і крісла для нас за цим столом. Ви і зараз зволікаєте з питанням про вступ України в Євросоюз. Для декого це політика, а насправді це каміння до нової стіни", - заявив Володимир Зеленський.

Він також сказав, що і після звернень до Німеччини про превентивні санкції проти Росії Україна знову чула про економіку.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Олаф Шольц та Володимир Зеленський у Києві, 14 лютого 2022 року

Чи не найжорсткішим у виступі перед членами німецького парламенту було звернення президента особисто до канцлера ФРН Олафа Шольца.

"Колишній актор, президент США Рональд Рейган одного разу сказав у Берліні: "Зруйнуйте цю стіну!". Я хочу сказати тепер вам: канцлере Штольце, зруйнуйте цю стіну!"

Берлінський мур, або "Антифашистський оборонний вал" між двома частинами Берліна був збудований у 1961 році за наказом комуністичного керівництва СРСР і тривалий час був одним із символів "холодної війни", тому згадка про нього у зверненні до канцлера Німеччини виглядає дуже дошкульною.

Олаф Шольц у Твіттері відреагував на виступ Володимира Зеленського, запевнивши, що Німеччина робить все можливе задля припинення війни.

"Дякую Володимиру Зеленському за його переконливі слова у Бундестазі. Ми бачимо: Росія щодня веде свою жорстоку війну з жахливими втратами. Ми прагнемо зробити все можливе, щоб дати дипломатії шанс і покласти край війні", - написав канцлер Німеччини.

Подяка німецькому народу

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Володимир Зеленський заявив, що "держави за океаном виявилися до нас ближчими, ніж ви".

Водночас він подякував німцям, які підтримують біженців, журналістам, які показують правду, бізнесменам, які поставили цінності людей вище, ніж економіку.

"І тим політикам, які намагаються зламати цю стіну, обираючи між грошима і життям людей життя, і які підтримують санкції проти Росії", - сказав президент.

Кореспондент державного агентства Укрінформ повідомляє, що у залі засідань під час виступу Володимира Зеленського були присутні деякі члени уряду, включно з канцлером ФРН Олафом Шольцом, до якого звертався президент Зеленський.

Головуюча на засіданні Катрін Гарінг-Еккарт заявила перед виступом президента України, що світ здригається від картин того, як Росія вбиває жінок і дітей, як руйнує українські міста та села.

"Пане президенте, ваша країна обрала демократію і саме цього боїться Путін... Свобода - дарунок, за який потрібно завжди боротися", - заявила політик.

Завершила вона українською: "Разом нас багато, нас не подолати".