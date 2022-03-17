22-й день війни - спеціальний випуск теленовин ВВС. Головне 17.03.2022

У випуску 17 березня:

  • Виступ президента Зеленського перед депутатами Бундестагу: про наміри Росії звести новий мур у Європі.
  • В Маріуполі рятують завалених у сховищі розбомбленого Драмтеатру, оперативна ситуація на різних фронтах бойових дій в Україні.
  • А що Європа? Найостанніші заяви НАТО і європейських лідерів аналізує наш спецкореспондент у Брюсселі.
  • Що відомо про безпілотники, які США передають Україні? Аналізує військовий експерт.
  • Через Дунай - до Румунії. Репортаж кореспондентів ВВС з єаропейського приграниччя.
  • Яка доля чекає Путіна, аналізує відомий історик Орландо Файджес.

#зеленськийубундестазі #війназросією #щочекаєпутіна

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.