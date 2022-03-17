22-й день війни - спеціальний випуск теленовин ВВС. Головне 17.03.2022
У випуску 17 березня:
- Виступ президента Зеленського перед депутатами Бундестагу: про наміри Росії звести новий мур у Європі.
- В Маріуполі рятують завалених у сховищі розбомбленого Драмтеатру, оперативна ситуація на різних фронтах бойових дій в Україні.
- А що Європа? Найостанніші заяви НАТО і європейських лідерів аналізує наш спецкореспондент у Брюсселі.
- Що відомо про безпілотники, які США передають Україні? Аналізує військовий експерт.
- Через Дунай - до Румунії. Репортаж кореспондентів ВВС з єаропейського приграниччя.
- Яка доля чекає Путіна, аналізує відомий історик Орландо Файджес.
#зеленськийубундестазі #війназросією #щочекаєпутіна
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